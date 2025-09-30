Expedition Värmland för ingenjörer och IT-kompetenser den 21 november!
2025-09-30
Redo för ett nytt jobb och ett nytt liv?
Den 21 november kl. 12-16 kör vi Expedition Värmland - ett digitalt rekryteringsevent för dig som jobbar inom IT eller teknik och är nyfiken på Värmland.
Under dagen möter du upp till åtta arbetsgivare digitalt, i personliga intervjuer. Det är företag som söker just din kompetens och som vill att du ska bli en del av framtiden i regionen.
Vi letar efter dig som har minst tre års erfarenhet oavsett om du är systemutvecklare, automationsingenjör, projektledare, processingenjör, maskiningenjör eller har en annan teknisk bakgrund.
Observera: Expedition Värmland riktar sig enbart till dig som i dag bor utanför Värmland men är nyfiken på att flytta hit för att arbeta och bygga din framtid här.
Eventet är digitalt och du deltar enkelt från var du än bor:
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Kalmar, Linköping, Gävle, Falun, Luleå, Örebro, Umeå eller Oslo.
Ansök nu: https://nyivarmland.se/expedition-varmland/
Frågor? Hör av dig vi berättar gärna mer!
