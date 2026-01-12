Exklusivt privat hem söker erfaren Housekeepe
2026-01-12
Vi söker en mycket noggrann, erfaren, professionell och diskret housekeeper till ett lyxigt privat hem. Tjänsten passar dig som har höga kvalitetskrav, känsla för detaljer och som trivs i en exklusiv miljö där förtroende och integritet är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av bostaden enligt förstklassig standard
Vård av exklusiva material (marmor, trä, känsliga ytor)
Bäddning av sängar samt hantering av tvätt och strykning
Rengöring av kök och badrum på premium-nivå
Påfyllning och organisering av hushållsartiklar
Säkerställa att hemmet alltid är representativt
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete i exklusiva privata hem eller hotell i premiumsegmentet
Är ytterst diskret, lojal och ansvarsfull
Har mycket god känsla för detaljer och kvalitet
Arbetar självständigt och strukturerat
Kan uppvisa referenser (krav)
Har körkort
Talar och förstår svenska obehindrat
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Lön enligt överenskommelse
Respektfull och professionell arbetsmiljö
Tydliga rutiner och höga standarder
75%, deltidsanställning
Plats: Malmö
Omfattning: Deltid 75%
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett deltidsjobb.
