Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm2021-04-14Är du studerande eller har ett annat arbete på minst 50%, är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs att jobba fysiskt - då är detta tjänsten för dig!Vi söker för vår kunds räkning studenter för lagerjobb i Spånga. Vår kund är ett välkänt företag som är verksamma inom klädbranschen. I rollen som lagermedarbetare kommer du att jobba med sedvanliga lageruppgifter inom orderpackning, orderplockning samt returhantering. Framåt kan även in- och utleverans bli aktuellt. Du kommer att arbeta mot att uppnå måltal och därmed är det viktigt att du är målmedveten.Arbetstiderna är belagda främst måndag-fredag mellan kl. 7-16. Lördagar kan förekomma. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara tillgänglig för att arbeta minst 2 vardagar i veckan.Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du kommer vara anställd av StudentConsulting men jobba ute hos vår kund.2021-04-14För att vara aktuell för tjänsten bör du uppfylla nedanstående krav.Du är studerande eller har annan sysselsättning på minst 50%, i minst 1 år framåt.Du har ett anmärkningsfritt belastningsregister. Notera att kontroll kommer att genomföras i rekryteringsprocessen.Goda kunskaper i svenska och engelska.God fysisk form då arbetet innebär att du kommer stå och vara i rörelse under hela arbetspasset.Meriterande med ett klädintresse.Meriterande med truckkort.Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt sätt att arbeta. Du är van att arbeta fysiskt och motiveras av att arbeta i ett högt tempo. Du ska vara serviceinriktad och initiativtagande. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Låter tjänsten intressant - skicka in en ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5690633