Exjobb: Hur kan vi mäta C-14 i miljön på ett bättre sätt?
2025-10-29
Kärnkraftverk släpper vid normal drift ut små mängder radioaktiva ämnen till luft och till vatten. C-14 är en av de viktigaste radionukliderna som släpps från kärnkraftverk ur ett strålskyddsperspektiv - men mätningar i den omgivande miljön genomförs inte rutinmässigt eftersom mätningarna idag är både dyra och tekniskt utmanande. I det här examensarbetet får du jämföra och utvärdera olika mätmetoder för C-14 i miljöprover. Ditt arbete kan bidra till fler och mer tillförlitliga mätningar i framtiden, vilket stärker vårt arbete med strålskydd och miljöövervakning.
Om examensarbetet
Mätning av C-14 i miljöprover är en central del i att kunna bedöma och följa upp kärnkraftverkens påverkan på omgivningen. Men eftersom halten av C-14 ofta är mycket låg krävs avancerade analysmetoder, vilket gör mätningarna både tekniskt utmanande och kostsamma.
I det här examensarbetet får du bidra till att hitta lösningar på dessa utmaningar. Du kommer att jämföra och utvärdera tre olika metoder för analys av C-14 i miljöprover:
• Acceleratormasspektrometri (AMS), en mycket känslig teknik som ofta används för isotopanalys, men som kräver omfattande förberedelser
• Vätskescintillatorteknik (Pyrolyser-LSC), en metod som kombinerar kemisk provberedning med strålningsmätning
• Laserbaserad teknik (C14-SCAR), en nyare och potentiellt kostnadseffektiv metod som kan öppna för mer rutinmässiga mätningar i framtiden
Arbetet omfattar en litteraturstudie där fysiken bakom teknikerna kommer att klargöras för att se var tekniks möjligheter och begränsningar. Ett antal parametrar studeras för de olika metoderna, t ex provmängder, mättider kostnader, precision och noggrannhet, tid för att generera resultat mm, laboratoriearbete samt analys och rapportering av resultaten. Målet är att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att C-14-mätningar ska kunna bli en mer naturlig del av miljöövervakningen vid svenska kärntekniska anläggningar.
Examensarbetet genomförs vid Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), men det praktiska laboratoriearbetet sker vid Fysiska institutionen på Lunds Universitet där du är student och där metoderna finns tillgängliga. Det teoretiska arbetet och analysdelen kan vid önskemål göras på något av våra kontor.
Om dig
Du läser en utbildning inom fysik, miljövetenskap, teknik eller annan relevant inriktning och tycker om att arbeta analytiskt. Erfarenhet av statistik eller databehandling är en fördel, men viktigast är att du är nyfiken, strukturerad och gillar att lösa komplexa problem. Du behärskar svenska eller engelska flytande, både i tal och skrift.
Ytterligare information:
• Uppdraget startar: 2026-01-15 eller vid överenskommelse
• Omfattning: Kan göras både på kandidat- och masternivå
• Arvode: Examensarbetet är arvoderat
• Placeringsort: Fysiska Institutionen, Lunds Universitet där utrustning finns tillgänglig
• Kontaktperson och handledare på Strålsäkerhetsmyndigheten: Karin Aquilonius, 08-799 41 73
• Säkerhetsklassning: För att genomföra examensarbetet krävs placering i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Hur är det att göra exjobb på Strålsäkerhetsmyndigheten?
Som exjobbare hos Strålsäkerhetsmyndigheten blir du en del av en verksamhet som arbetar för att skydda människor och miljö mot oönskade effekter av strålning och bli en del av vår gemenskap. Vi lägger stor vikt vid att du som student ska känna dig välkommen, få ett meningsfullt uppdrag och möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Under exjobbstiden bjuds du in till en eller flera gemensamma träffar med andra examensarbetare, där du får möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och få en bredare inblick i hur myndigheten arbetar med olika delar av strålsäkerhet.
Som student är du dessutom försäkrad genom ditt lärosäte under hela examensarbetet. För att kunna genomföra examensarbetet behöver du själv hitta en handledare vid ditt lärosäte.
Ansökan
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten.
