Exjobb: Hur kan AI användas för att besiktiga broar?
2025-11-05
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
AFRYs Market Service Area inom Project Management i Malmö arbetar med att leda komplexa bygg- och anläggningsprojekt inom sektorer som Infrastructure, Defence, High Security och Health.
Vill du göra ditt exjobb inom samhällsbyggnad, AI och projektledning?
Vi söker nu dig som vill skriva ditt examensarbete hos oss med fokus på hur artificiell intelligens kan användas för att effektivisera och förbättra brobesiktningar - ett område med stor potential för innovation och samhällsnytta.
Exjobbet syftar till att undersöka hur AI-baserade metoder, exempelvis bildanalys från drönare eller maskininlärning, kan stödja eller ersätta delar av den traditionella besiktningsprocessen. Du får möjlighet att arbeta nära våra konsulter inom projektledning, byggledning och besiktning, samt ta del av verkliga projektdata och metoder.
Exempel på frågeställningar:
Vilka typer av skador kan identifieras med hjälp av AI och bildanalys?
Hur skiljer sig AI-baserad besiktning från traditionell metodik?
Vilka tekniska och juridiska krav måste uppfyllas för att AI ska kunna användas i praktiken?
Hur kan AFRYs kompetens inom projektledning och digitalisering bidra till utvecklingen?
Tidplan
Uppstart i februari 2026, genomförande under våren.
Exjobbet utförs på AFRYs kontor i Malmö och/eller på lärosäte.
Vi erbjuder
Handledning av erfarna konsulter inom AFRY
Möjlighet att delta i projektmöten och få insyn i verkliga uppdrag
En modern arbetsplats med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter
Möjlighet till framtida anställning
Frihet att påverka exjobbets inriktning inom ramen för AI och brobesiktningKvalifikationer
Du studerar till civilingenjör inom samhällsbyggnad, datateknik, teknisk fysik, maskinteknik eller motsvarande. Du är i slutskedet av din utbildning och har intresse för AI, programmering och digital produktutveckling.
Ytterligare information
Exjobb kan utgöra en fantastisk grund för en möjlig rekrytering till AFRY. Som anställd på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner så som friskvårdsbidrag och en mängd sociala aktiviteter via vår personalklubb, allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är också ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden. Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina karriärmål.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Vi hanterar ansökningarna löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Förutom att bifoga ditt CV ser vi gärna att du i ett personligt brev beskriver vem du är och vad som gör dig lämpad för ett exjobb hos AFRY.
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss:
Ymer Hjelmqvist
Service Market Area Manager
• 46 72 20 60 748ymer.hjelmqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden.
