Executive Assistant till modigt och expansivt familjeföretag - Helsingborg
Standby Workteam AB / Assistentjobb / Helsingborg
2025-09-20
Vår resa började sommaren 2012 under en grillkväll, där samtalet kretsade kring vilka kroatiska delikatesser som saknades på marknaden. Här föddes idén till Boncena - en vision om att ta Kroatien till världen. Sedan starten har våra ambitioner vuxit, och idag är vi inte bara drömmare, utan även doers, redo att göra verklig skillnad.
Boncena är ett modigt familjeföretag som vågar tänka annorlunda. Vi var pionjärer när vi introducerade kroatiska delikatesser i handeln, och först med att bli kategoriägare för ÅRETS DELIDISK på Dagligvarugalan. Dessutom var vi först i världen med att introducera rumstempererad pancetta som styckvara. Följ med på vår resa när vi fortsätter att utmana delikatessvärlden och sätta Kroatien på den gastronomiska kartan! Boncena har ca 10 anställda och HQ i Helsingborg. Läs mer om oss på: www.boncena.se
Executive Assistant till modigt och expansivt familjeföretag - Helsingborg
Är du en mästare på ordning och reda och älskar du att ge service? Har du koordinering, prioritering och kommunikation ut i fingertopparna? Gillar du dessutom tanken på att bli del av ett glatt och kaxigt litet team där ni arbetar mot en vision - att ge Kroatiska delikatesser till världen! Då ska du läsa vidare. På familjeföretaget Boncena erbjuds du en rolig och omväxlande roll i högt tempo. Du blir del av ett expansivt och nytänkande företag som är måna om sina medarbetare.
I din roll agerar du nära stöd till VD i det dagliga arbetet. Du koordinerar, planerar och ger ett brett praktiskt och operativt stöd i VD-arbetet. Du hanterar e-post, kalender, bokningar, reseplanering etc. och du fungerar som kontaktyta mellan VD och interna/externa parter och kommunicerar med t.ex. kunder och leverantörer. I rollen ingår även operativt stöd så som förberedelse av presentationer, VD-aktiviteter på mässor, projektkoordinering, förberedelse av rapporter och beslutsunderlag.
På Boncena erbjuds du en omväxlande och spännande roll på ett ungt, modigt och framgångsrikt familjeföretag! Arbetsuppgifter
VD-stöd
Nära stöd till VD i ledningsarbetet (allmän koordinering, planering och stöd i genomförande)
Kalender- och email-hantering både jobb och privat (bokningar, mötessamordning, koordinering och prioritering)
Reseplanering och bokning
Förbereda presentationer, rapporter och beslutsunderlag
Fungera som kontaktperson mellan VD och interna / externa parter
Kommunicera med kunder, samarbetspartners, leverantörer etc.
Koordinera VD-aktiviteter t.ex. mässor etc. Profil
Du har erfarenhet som Executive Assistant, Chefsassistent, Koordinator eller liknande. Du har gedigen erfarenhet av att organisera, kommunicera, koordinera och prioritera samt av att driva projekt framåt, se vad som behöver göras och att "få saker gjorda". Vidare har du stor erfarenhet av sociala roller med många kontakter både internt och externt.
Du rör dig hemtamt i digital miljö och du får gärna ha en förståelse för AI samt en vilja att lära dig mer om detta. Du har erfarenhet från ett mindre företag och av att arbeta nära VD/Ledning. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du proaktiv och självgående - du ser vad som behöver göras och kan hantera snabba förändringar och varierande arbetsuppgifter. Du är strukturerad och noggrann med detaljfokus samtidigt som du kan se och förstå helheten. Du har skinn på näsan, är positiv, social och har lätt för att skapa relationer såväl internt som externt. Det är viktigt att du har stor integritet, kan vara diskret och förstår vikten av att hantera konfidentiell information. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering på huvudkontoret i Helsingborg. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Boncena med Standby Workteam. Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan via länken. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam, på 0733-76 39 88.
