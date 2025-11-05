Examensarbete- Utvärdering av driftshistorikens inverkan på gränsen.
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Vattenfall Nuclear Fuel är en del av Vattenfall Power Solutions och ansvarar för att säkerställa kärnbränsleförsörjning och bränslehanteringstjänster till våra kärnkraftverk, med fokus på säkerhet och hållbarhet. Detta examensarbete utförs inom enheten Säkerhetsanalys.
Pellet-Cladding Interaction (PCI), är fortfarande en begränsande faktor för hur flexibelt bränslestavar i kärnreaktorer kan användas. Tidigare strategier för att minska risken för PCI-skador - såsom användning av linerförsedda bränslekapslingar och justerade driftinstruktioner- har varit framgångsrika. Men trots detta baseras dagens driftgränser ofta på absoluta effektvärden, vilket innebär att man bortser från bränslestavens tidigare driftshistorik, vilket bestämmer dess konditioneringstillstånd. Detta tillstånd har en direkt påverkan på gränsen för när en PCI-skada kan inträffa.
Syftet med detta arbete är att undersöka denna kunskapslucka genom att använda simuleringsmodeller för bränslebeteende, specifikt för att analysera konditioneringsgränsen för PCI-skada. Den centrala uppgiften är att utvärdera sambandet mellan bränslets drifthistorik före en effektökning och den effektnivå som leder till kapslingsskada. Målet är att ta fram ett förbättrat, tillståndsberoende skadekriterium som kan jämföras med befintliga kriterier och användas för att bedöma risker i verkliga reaktorkonstruktioner.
Vi letar efter en student som vill arbeta för fossilfrihet och som snart tar examen från akademiska studier. Du är en person med starka analytiska färdigheter, har ett genuint intresse för teknisk modellering och är nyfiken på kärnkraftssäkerhet. Du är självgående, noggrann och identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säker.
Du har erfarenhet av att arbeta med komplexa datamängder och simuleringar och besitter även förmågan att effektivt dokumentera och presentera dina tekniska resultat. Framförallt är du intresserad av att bidra till Vattenfalls mål om fossilfrihet och säker kärnkraft.
Utbildning - Du studerar maskinteknik, teknisk fysik, energisystem eller ett annat relevant tekniskt område, och har kunskaper inom numerisk simulering och dataanalys. Det är meriterande om du har erfarenhet av bränslebeteende i kärnkraftssystem samt programmering, exempelvis i Python. Erfarenhet av modellering av termomekaniska processer, arbete med simuleringsverktyg för bränsleprestanda, eller kunskap om reaktorfysik och materialvetenskap är också värdefullt.
Omfattning - 30 hp
Engelska och svenska
Uppdraget startar: 2026-02-01 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Solna, Västerås eller Uppsala
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är 2025-11-23.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Paul Blair, paul.blair@vattenfall.com
, +46702304388
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Om Vattenfall
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
