Examensarbete- Kommunikation inom en organisation, exempelvi

Examensarbete- Kommunikation inom en organisation
Vattenfall AB
2025-09-24
Företagsbeskrivning
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
Om rollen
Vår grupp samordnar och planerar alla aktiviteter under blockens revisionsavställningar.
Kommunikation inom en organisation - Se hur information och dess innehåll flödar genom organisationen uppifrån och ner samt nerifrån och upp, med avseende på vilka kommunikationsvägar och hur informationen hanteras.
Dokumentera informationsflödet och hur den hanteras samt ge rekommendationer på utvecklande åtgärder inom kommunikation.
Detta uppdrag är för 1 eller 2 studenter.
Kravspecifikation
Utbildning eller intresse inom exempelvis organisation, ledning och styrning eller projekt.
Omfattning - 30hp.
Talar och skriver obehindrat på svenska.
Ytterligare information
Uppdraget startar: Vid överenskommelse
Placeringsort: Forsmark
Ansökan - en kombinerad fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är 2025-10-25
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Kenneth Stensson, kenneth.stensson2@vattenfall.com
, 070- 970 19 60.
