Examensarbete: Smartare truckval - bättre arbetsmiljö
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Formgivarjobb / Mjölby Visa alla formgivarjobb i Mjölby
Vill du bidra till bättre arbetsmiljö och ergonomi inom truckarbete? Toyota Material Handling erbjuder ett examensarbete där du får undersöka arbetsbelastning och utveckla metoder för att mäta och jämföra olika trucktyper.
I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:
* Genomföra litteraturstudie om arbetsbelastning kopplat till truckarbete
* Utvärdera metoder för att mäta fysisk och mental belastning
* Utföra praktiska jämförande studier i labbmiljö
* Arbeta tvärvetenskapligt mellan teknik, ergonomi och hälsa
Examensarbetet bygger vidare på en pilotstudie som genomförts under hösten. Du kommer att förfina och jämföra metoder för att mäta arbetsbelastning vid truckarbete. Fokus ligger på att identifiera lämpliga mätmetoder i kontrollerade labbmiljöer.
OMFATTNING
Omfattning anpassas efter kandidatens examensnivå. Antingen två högskoleingenjörer, 15hp per person. Alternativt två civilingenjörer, 30hp per person.
Kravspecifikation
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande. Här föredrar vi ett par som kommer från olika institutioner.
* Inom IDA (Institutionen för datavetenskap)
* Inom HMV (Institutionen för hälsa, medicin och vård)
Vi ser gärna att du även har:
* Intresse för ergonomi, människa-maskin-interaktion eller arbetsmiljö
* Studerar inom teknik, design, hälsa eller liknande område
* Erfarenhet av eller intresse för både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
Start
Start i januari eller mars 2026
Din ansökan
Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du eventuellt avser att utföra examensarbete med. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-07.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
* Hannah Marmelid, Manager Exterior & Interior Design, Hanna.Marmelid@toyota-industries.eu
* Matilda Norberg, Rekryteringsspecialist, matilda.norberg@toyota-industries.eu
