Examensarbete: SKB Livscykelanalyser vid investeringsbeslut i SKB
Vattenfall AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2025-09-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Power Climate Smarter living - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.
Om rollen
Om examensarbetet
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. SKB:s uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. Examensarbetet kommer att utföras inom avdelning Teknik, som har ett företagsövergripande uppdrag att konstruera och utveckla SKB:s samtliga kärntekniska anläggningar.
SKB har två anläggningar i drift och ska bygga stora anläggningar ovan och under jord. I driftskedet på befintliga anläggningar och planeringsskedet på de nya skulle det vara önskvärt att tänka på Livscykelkostnader för att kunna underbygga investeringsbeslut mm.
Syftet med detta examensarbete är ta fram förslag på beräkningsmodell för livscykelkostnader och hur livscykelanalyser konsekvent kan användas i SKB:s dagliga verksamhet både vid planering av nya anläggningar och underhållsarbeten i befintliga anläggningar.
Detta uppdrag är för 1 student.
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-09-23Profil
Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet
Civilingenjör med inriktning samhällsbyggnad / Väg och vatten
Omfattning 30 hp
Svenska alternativt Engelska
Ytterligare information
Uppdraget startar: Vårtermin 2026
Placeringsort: Flexibel
Ansökan - en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg. Sista ansökningsdag är 2025-10-30.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall:
[Carin Nygren, carin.nygren@skb.se
, 070-307 77 14]
[Diego Lope Alvarez, diego.lopealvarez@skb.se
, 076-291 75 16]
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/
Om Vattenfall
Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.
Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se
Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklassad, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - SKB Jobbnummer
9521441