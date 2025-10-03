Examensarbete: Modell för prioritering av AI-lösningar i supply chain
BAE Systems Bofors AB / Civilingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskoga
2025-10-03
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Bofors AB i Karlskoga
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Varje år gör flera studenter sitt examensarbete hos BAE Systems Bofors i Karlskoga.
Vi som arbetsgivare ser examensarbete som en möjlighet för oss att lära känna potentiella framtida medarbetare, men också som en chans för dig som student att testa dina kunskaper, lära känna vår organisation och ta steget närmare en anställning.
Examensarbete: Utveckling av en modell och strategi för identifiering och prioritering av AI-lösningar inom supply chain i försvarsindustrin
Vill du kombinera två av dagens mest snabbväxande och samhällsviktiga områden - artificiell intelligens och försvarsindustrin? Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och lägga grunden för hur AI ska användas i vår inköpsorganisation. Som exjobbare får du en nyckelroll i att forma vår AI-strategi från början - ett arbete som kommer att påverka både verksamheten och vår framtid.
Vad exjobbet handlar om
Vi befinner oss i ett tidigt skede av vår AI-resa och behöver ett strukturerat och verksamhetsanpassat sätt att utvärdera möjligheterna med AI inom inköp. Exjobbet syftar till att:
- Identifiera möjliga AI-tillämpningar inom inköpsverksamheten
- Kartlägga processer, datamognad och affärsbehov
- Skapa en modell för att analysera och prioritera AI-initiativ
- Ge rekommendationer för nästa steg i vår AI-utveckling
Det är ett strategiskt och tvärfunktionellt arbete där teknik möter affär, och där du får möjlighet att påverka på riktigt.
Har du egna idéer?
Vi är också öppna för att tillsammans med dig forma examensarbetets inriktning. Kanske har du en särskild vinkel, metod eller frågeställning du vill utforska? Vi lyssnar gärna och anpassar projektet utifrån gemensamma intressen.
Vi söker dig som:
- Läser civilingenjörsprogram, gärna inom industriell ekonomi, datateknik eller liknande tekniska eller teknisk-ekonomiska inriktningar
- Är intresserad av AI och dess praktiska tillämpning i verksamheter
- Vill ta ansvar, jobba självständigt och bidra till något som verkligen gör skillnad
Det här erbjuder vi:
- Ett meningsfullt och utmanande exjobb i gränslandet mellan AI, inköp och strategi
- Möjlighet att påverka exjobbets utformning utifrån dina intressen
- Flexibla arbetsformer
- Ersättning för examensarbetet
- Chansen att forma ett område som är högt prioriterat för vår framtida utveckling
Praktiskt:
- Omfattning: cirka 20 veckor (masterexjobb)
- Start enligt överenskommelse
- Plats: Hybrid - viss närvaro på kontoret, annars distans
Intresserad?
Välkommen att ansöka med CV och personligt brev genom följande länk senast den 1 december 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tipsa gärna vänner eller kursare som också kan vara intresserade!
Vill du veta mer om exjobbet eller har egna idéer? Kontakta Daniel Genberg: mailto:daniel.genberg@baesystems.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904) Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Jobbnummer
9539433