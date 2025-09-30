Examensarbete Maskinteknik: Truckstabilitet
Gaffeltruckar utsätts för tippningsrisker beroende på last, körbeteende och underlag. För att öka säkerheten krävs både modeller för att kunna förutsäga kritiska situationer och strukturerade databaser för att samla in, lagra och analysera resultat från stabilitetstester. Idag finns behov av att kombinera teoretiska beräkningsmodeller med praktiska testdata i en sökbar miljö.
I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:
* Att utveckla en beräkningsmodell för att analysera gaffeltruckars stabilitet vid olika lastfall och körscenarier
* Att skapa en databas som lagrar och gör stabilitetstester sökbara och jämförbara
* Att validera modellen mot testdata och demonstrera hur databasen kan användas för analys och beslutsstöd.
Syftet med examensarbetet är att utveckla en beräkningsmodell för gaffeltruckars stabilitet samt skapa en sökbar databas för lagring och analys av stabilitetstester. Genom att kombinera teoretiska modeller med empiriska testresultat ska examensarbetet bidra till ökad förståelse för stabilitetsproblem och ge ett praktiskt verktyg för analys och beslutsstöd.
OMFATTNING
Omfattning anpassas efter kandidatens examensnivå. Två stycken högskoleingenjörer utför antingen beräkningsmodellen eller databasen på 15hp per person. Alternativt söker vi två stycken civilingenjörer som kan göra både beräkningsmodellen och databasen på 30hp per person.
Kravspecifikation
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande.
* Maskinteknik
* Design och produktutveckling
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
Start
Start i januari eller mars 2026
Din ansökan
Ansökan är individuell, men det ska tydligt framgå vem du eventuellt avser att utföra examensarbete med. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-07.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
* Joakim Kärling, Group Manager Design Special Products, +46724687438
* Matilda Norberg, Rekryteringsspecialist, matilda.norberg@toyota-industries.eu
