Examensarbete Logistik: On Time Delivery och ledtid
Truckmarknaden och dess försörjningskedjor har efter ett par turbulenta år stabiliserats och nu är det dags att utmana styrningen av fabriken ytterligare. Vi söker nu två examensarbetare till vår funktion för Supply Control som kan hjälpa oss att undersöka hur On Time Delivery och ledtid påverkar kostnaden för en truck samt kundnöjdhet. Under ditt examensarbete blir du en del av vårt team och lär känna våra medarebetare och vår kultur.
I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:
* Utreda kostnaden för olika delar av On Time Delivery (OTD) och föreslå en optimal nivå utifrån kostnad vs kundnöjdhet
* Utreda hur ledtiden påverkar kostnaden för trucken och om det påverkar försäljning/kundnöjdhet
* Utreda vad som är viktigast för kostnaden gällande OTD och ledtid
Under pandemin ökade efterfrågan på truckar explosionsartat då vår levnadsstil förändrades drastiskt. Som resultat av den snabba ökningen växte orderbacklogen och ledtiden till kund. Efter ett par år med turbulens har marknaden nu stabiliserats och ett nytt nuläge efter pandemin har etablerats. Därför vill vi undersöka hur viktigt det är med OTD och hitta den optimala kostnadsnivån för OTD jämfört med en godtagbar hög kundnöjdhet. Vi vill även undersöka hur en ökad ledtid påverkar kostnaden för trucken och om det går att sälja fler truckar om ledtiden är kortare. Som avslutning vill vi jämföra OTD och ledtid för att se vad som mest påverkar kostnaden.
OMFATTNING
2 person á 30 högskolepoäng per person
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande.
* Civilingenjör Industriell ekonomi master inom logistik
* Civilingenjör Industriell ekonomi master inom strategi och styrning
* Civilingenjör maskinteknik master inom logistik
I och med att vi är ett internationellt företag ser vi helst att examensarbetet skrivs på engelska.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
Start
Start i januari 2026
Din ansökan
Ansökan sker i par, och det ska tydligt framgå vilka som avser att utföra examensarbetet.
Välkommen med er ansökan senast 2025-11-07.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
* Jacob Duvander, TMHE Supply S&OP Manager +46 722 38 20 54
* Anders Halldestam, TMHE Supply Chain Developer +46 761 25 42 80
* Andreas Arenfors, Director Supply Control +46 703 57 64 35
* Matilda Norberg, Rekryteringsspecialist, matilda.norberg@toyota-industries.eu
