Examensarbete: Livscykelanalys (LCA) vid livstidsförlängning
The We Select Company AB / Matematikerjobb / Solna Visa alla matematikerjobb i Solna
2025-10-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Livscykelanalys (LCA) vid livstidsförlängning av mekanisk högvärdesutrustning
Är du en student som vill omsätta dina kunskaper i praktiken och bidra till lösningar på verkliga hållbarhetsutmaningar?
Bakgrund
DEKRA Consulting arbetar med att maximera värde och hållbarhet hos tekniska tillgångar, särskilt mekanisk högvärdesutrustning. Vi erbjuder tjänster som stöttar våra kunder att ta kontroll övertillgångarnas hela livscykel - från upphandling och konstruktion till drift, underhåll och livstidsförlängning. Genom att förlänga livslängden på befintlig utrustning i stället för att köpa nytt uppnås betydande kostnadsbesparingar. Det kan vi visa med ekonomiska beräkningsmodeller, så kallad LCC (Life Cycle Costing).
Vi ser nu ett växande behov av att även analysera och tydliggöra de miljömässiga fördelarna med livstidsförlängning. Vad blir besparingen i termer av minskade koldioxidutsläpp? LCA (Life Cycle Assessment) är en metod för att bedöma för en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel. Kombinationen LCA och LCC ger en helhetsbild genom information om både miljöpåverkan och kostnader, vilket är avgörande för att fatta välgrundade beslut.
Problemställning
DEKRA:s kunder står ofta inför valet att antingen köpa nya komponenter eller att livstidsförlänga befintliga. Ofta saknas dock tydliga beslutsunderlag kring vilken lösning som är mest hållbar ur ett miljöperspektiv. Därför är det av stort intresse att utveckla och utvärdera beräkningsmodeller med LCA och därmed kunna påvisa miljömässiga konsekvenser av olika alternativ.
Examensarbetets innehåll
Vi söker en student som vill bidra till utvecklingen av LCA-arbetet på vår enhet. Examensarbetet omfattar två huvuddelar:
Litteraturstudie: Inläsning på ämnet.
Fallstudie: Genomföra en konkret LCA-analys för en av våra kunder, där du jämför miljöpåverkan av att köpa en ny komponent mot att livstidsförlänga befintliga komponenter. Analysen ska även kopplas till LCC för att belysa både miljömässiga och ekonomiska aspekter.
Metodutveckling: Utvärdera och vidareutveckla hur LCA kan integreras i vårt arbete med livstidsförlängning av teknisk utrustning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som läser en civilingenjörsutbildning eller motsvarande. Din inriktning kan med fördel vara hållbar utveckling, miljöteknik, eller liknande men ditt intresse för området är viktigast. Du har ett brinnande intresse för hållbarhet och vill arbeta med metoder för tillämpning inom offentlig förvaltning och industri. Intresse för utveckling och utvärdering av beräkningsmodeller är en förutsättning. Ditt examensarbete kommer att göra skillnad och bidra till ännu mer hållbara tekniska lösningar.
Engineering Asset Management på DEKRA Consulting
Examensarbetet utförs på sektion Engineering Asset Management (EAM) som är en del av DEKRA Consulting. EAM är en utav Sveriges absolut ledande leverantör av tjänster kopplade till analys och livstidsförlängning av mekanisk utrustning.
Som examensarbetare får du en plats i teamet och professionell handledning av en av våra konsulter.
Välkommen med din ansökan!
Kontakta oss
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Kontaktinformation:
Magnus Dahlberg
• 46 10 455 14 86magnus.dahlberg@dekra.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Hemvärnsgatan 11 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Dekra Industrial Stockholm Jobbnummer
9552449