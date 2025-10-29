Examensarbete: Karaktärisering av förspänning i gängförband
2025-10-29
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Examensarbete: Karaktärisering av förspänning i gängförband
Vill du göra ditt examensarbete i en högteknologisk miljö där teori möter praktik? På sektionen för strukturmekanik och materialteknik hos BAE Systems Bofors i Karlskoga erbjuder vi spännande examensarbeten där du får möjlighet att arbeta med avancerade simuleringar, experimentella tester och bidra till utvecklingen av framtidens försvarssystem.
Som examensarbetare hos BAE Systems Bofors blir du en del av en kultur präglad av samarbete, innovation och kunskapsdelning. Din röst är viktig och nya idéer uppmuntras. Du får en konkret inblick i hur det är att arbeta som analysingenjör och möjlighet att bidra till utvecklingen av verkliga produkter och lösningar.
Arbetet sker i nära samarbete med erfarna ingenjörer och experter, och du får tillgång till modern analysutrustning i en dynamisk miljö där både praktiskt och teoretiskt arbete är centralt. För dig som är intresserad av en framtid som analysingenjör är detta en utmärkt möjlighet att få inblick i yrkesrollen och utveckla relevanta färdigheter. Vi har ett kontinuerligt rekryteringsbehov inom området och ser examensarbeten som en naturlig och viktig väg till framtida anställning - flera av våra tidigare exjobbare är idag en del av vårt team.
Om examensarbetet:
Detta examensarbete fokuserar på att undersöka förspänning i gängförband, vilket är avgörande för skruvförbands stabilitet och hållfasthet. Ett otillräckligt förspänt förband kan leda till att det lossnar, medan överdriven förspänning kan orsaka plastisk deformation eller sprickbildning.
Projektet syftar till att experimentellt karakterisera förspänningen i gängförband som liknar dem som används i våra produkter. Testerna omfattar parametrar som friktion och ytbehandlingar, och resultaten jämförs med befintlig teori för att bidra till en djupare förståelse av hur gängförband fungerar under kritiska förhållanden.
Vi är även öppna för alternativa frågeställningar och projektidéer. Har du en egen idé inom strukturmekanik eller materialteknik är du varmt välkommen att diskutera den med oss.
Vill du veta mer om exjobbet eller har egna idéer? Kontakta Henrik Jackman: henrik.jackman@baesystems.se
Praktiskt:
- Omfattning: cirka 20 veckor (masterexjobb)
- Start under januari 2026.
- Plats: Karlskoga/Karlstad
Vi söker civilingenjörsstudenter inom maskinteknik, materialteknik, teknisk fysik, eller motsvarande, gärna med inriktning mot hållfasthet eller material. Erfarenhet av programmering är meriterande.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär, välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till BAE Systems Bofors, senast 2025-11-30, och bli en del av ett innovativt team som gör skillnad!
