Examensarbete inriktning mot limnologi, biologi eller motsvarade.
2025-12-16
Beskrivning av uppdraget
Uppdraget är att undersöka bakomliggande orsakerna till de upprepade krascherna av undervattensvegetationen och efterföljande minskning av antalet rastande fåglar i Torslandaviken i Göteborgs stad.
Bakgrund
Torsviken är utpekat som ett Natura 2000 område enligt EU:s fågeldirektiv. Området är av stor betydelse för rastande och övervintrande fåglar särskilt för brushane, salskrake, sångsvan, bergand, vigg och knipa. Det pågår även ett arbete inom Göteborgs stad med att bilda ett naturreservat av Torslandaviken. Resultatet av examensarbetet kan komma att bli ett viktigt underlag till reservatsbildningen och vid utformningen av skötselplanen.
I mitten av 2000-talet minskade antalet rastande och övervintrande fåglar i Torsviken. Detta bedömdes hänga samman med en minskning av undervattensvegetationen vilket medförde ett försämrat födounderlag för de rastande fåglarna.
För att få bättre kunskap om området tog Länsstyrelsen fram ett kontrollprogram för området. Syftet var att följa utvecklingen i området under perioden 2013 2019 och därigenom ge ett bättre underlag för en bedömning av områdets status och de eventuella åtgärder som kan behöva genomföras för att bibehålla värdet för de utpekade fågelarterna. När kontrollprogrammet avslutades hade områdets undervattensvegetation återhämtat sig. I den utvärdering som gjordes 2022 bedömdes att bevarandestatusen var positiv för fyra av de utpekade fågelarterna och negativ för två (sångsvan och brushane). De senaste åren har dock undervattensvegetationen återigen minskat drastiskt med följd att de utpekade fågelarterna också minskat. Orsakerna till förändringarna med de upprepade krascherna av undervattensvegetationen och antalet rastande fåglar är i dagsläget okända. Beror de på påverkan från fisk i området (framför allt bottenätande vitfiskar), hänger de samman med salthaltsvariationer och vattenregimen, är det fåglarna som styr eller en kombination av flera faktorer? Kanske är det vi ser i Torsviken bara vad man kan förvänta sig i ett isolerat vattenområde med begränsad areal och vattendjup eller finns det åtgärder som bör göras för att undvika upprepade krascher?
Förutsättningar för uppdraget
Detta uppdrag vänder sig till dig som studerar på masternivå och vill skriva ett examensarbete med inriktning mot limnologi, biologi eller motsvarade.
Göteborgs stad (Stadsbyggnadsförvaltningen) kan erbjuda en extern handledare men för uppdraget krävs en huvudhandledare från Universitet/Högskolan.
Studenten/studenterna förväntas arbeta på distans men fysiska möten med stadsbyggnadsförvaltningen och fältbesök kan bli aktuellt vid behov.
Utformningen av uppdraget tas fram tillsammans av student, huvudhandledare och Göteborgs stad.
För urvalsprocessen behöver vi att du bifogar CV, förteckning på avslutade studier samt ett kortare personligt brev. Ersättning
Examensarbete
Stadsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Rydeving pernilla.rydeving@stadsbyggnad.goteborg.se
