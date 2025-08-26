Examensarbete: Förläng livslängden på verktyg i varmvalsning
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden."
• Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
När du arbetar med stål som håller längst - måste också verktygen göra det. I vår ringvalsavdelning i Hofors tillverkar vi varmvalsade sömlösa ringar med höga krav på prestanda och livslängd. Men för att klara produktionen krävs verktyg som utsätts för extrema påfrestningar: höga temperaturer, enorma krafter och upprepad nötning. Slitaget är en utmaning - men också en nyckel till att förbättra flödet, minska kostnaderna och värna planetens resurser.
Nu söker vi dig som vill hjälpa oss ta nästa steg i utvecklingen av våra produktionsverktyg. Hur påverkar temperaturkontroll, verktygsmaterial och processparametrar slitaget - och hur kan vi förbättra dem? Tillsammans hoppas vi hitta svaren.
Exjobb för dig som vill minska slitaget - och öka hållbarheten
Under examensarbetet kommer du att undersöka de faktorer som påverkar livslängden hos våra verktyg i ringvalsverket. Du kommer att följa verktygen i skarpt läge i produktionen, analysera loggade driftdata, göra jämförelser mellan olika valsverk - och koppla detta till materialegenskaper och processvillkor.
Parallellt förväntas du göra en litteraturstudie och ta fram förslag på förbättringar. Det kan handla om att optimera kylning och temperaturkontroll eller justera sammansättning och värmebehandling av verktygsstålet. Resultaten ska mynna ut i rekommendationer för hur vi kan minska verktygsslitage och förbättra effektiviteten - både ekonomiskt och miljömässigt.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får dyka ner i ett teknikområde som är viktigt för oss - inte som ett sidoprojekt, utan som en del av vårt dagliga förbättringsarbete. Du får utrymme att tänka nytt, testa idéer och samtidigt lära dig hur teori möter verklighet.
Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans. En svårslagen kombo, enligt oss!
Är det här du?
För att trivas i det här examensarbetet tror vi att du:
- Läser till civil- eller högskoleingenjör inom materialteknik, processteknik eller liknande.
- Har ett intresse för material, varmbearbetning och processteknisk optimering.
- Gillar att analysera data, dra slutsatser och omsätta dem i konkreta förbättringar.
- Är nyfiken, praktisk och har ett öga för detaljer
- Pratar och skriver flytande svenska.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får chansen att bidra till något konkret - på riktigt. Det här är inte ett övningsprojekt, det är en pusselbit i vårt utvecklingsarbete. Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans. En svårslagen kombo, enligt oss!
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hofors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och du kommer under processen få chans att träffa eventuella handledare, relevanta chefer och intressenter. Processen kommer inkludera förmågetest, intervjuer och referenser.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
