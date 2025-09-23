Examensarbete - Utveckling av verktyg för kravhantering och VoV inom
Företagsbeskrivning
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Om rollen
Om examensarbetet
Gruppen har det övergripande konstruktionsansvaret för styrning, reglering, signalering och larmhantering av anläggningarna på Forsmark.
Inom kärnkraftsindustrin sker många anläggningsändringar i projektform där kravhantering är en kritisk del av arbetet. Idag hanteras krav ofta i Word-dokument och kravmatriser i Excel format. Dessa har ingen intelligens, vilket gör uppföljning och spårbarhet svår och ostrukturerad. Det finns avancerade verktyg som IBM DOORS, men dessa är ofta för komplexa för våra behov.
Syftet med detta exjobb är att ta fram ett användarvänligt verktyg eller mall som stödjer kravhantering enligt V-modellen (Modell för Verifiering och Validering). Verktyget ska möjliggöra:
Nedbrytning av övergripande krav till underliggande krav.
Spårbarhet mellan krav och deras ursprung.
Visuell översikt, t.ex. kravträd eller kopplingar mellan dokument.
Dokumentation av varför ett krav finns.
Hur ett krav verifieras eller valideras.
Exjobbet ska resultera i:
Ett konkret verktyg eller mall (t.ex. i Excel eller annan etablerad mjukvara).
En metod för kravnedbrytning och spårbarhet.
En utvärdering av befintliga verktyg/metoder.
En visuell modell (gärna baserad på V modellen) som visar kravens relationer.
Detta uppdrag är för beräknat för 1 student.
Kravspecifikation
Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot fossilfrihet och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet.
Utbildning: Gärna civilingenjör alternativt högskoleingenjör inom elektroteknik, energisystem, kärnkraftsprogrammet.
Du bör ha intresse för:
Systemutveckling eller teknisk dokumentation.
Kravhantering och projektmetodik.
Visualisering och strukturering av information.
Omfattning: 15 hp eller 30 hp.
Språkkunskaper: Svenska.
Ytterligare information
Uppdraget startar: vårterminen 2026 vid överenskommelse
Placeringsort: Forsmark
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Johannes SundströmJohannes.sundstrom@vattenfall.com
, 072 538 28 71
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Om Vattenfall
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
