Examensarbete - Tillämpning och utveckling av islastkarta
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2025-09-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Enheten Anläggningsutveckling på Vattenfall Eldistribution driver tekniska utvecklingsprojekt som skapar tids- och kostnadseffektivitet med fokus på kund, säkerhet och hållbarhet. Vi utvecklar elnätet proaktivt genom att kravställa, utveckla och förvalta dokument för anläggningsutformning, samt tekniskt granska anläggningsprojekt.
Om rollen
Snö- och islaster är en återkommande utmaning för elnätet i norra Sverige. Tunga snöfall och isbildning på luftledningar kan orsaka nedhäng, mekaniska skador och i värsta fall strömavbrott. För att bättre förstå och hantera dessa risker har en islastkarta tagits fram som visar var i nätet avbrott har inträffat till följd av snö- och islaster. Kartan kombineras med data om ledningstyper, markförhållanden och konstruktioner, vilket öppnar upp för strategisk analys och förebyggande åtgärder.
Syftet med exjobbet är därför att analysera hur islastkartan kan användas för att identifiera riskzoner i elnätet och därigenom förbättra driftsäkerheten. Genom att koppla samman avbrottsdata med tekniska och geografiska faktorer ska arbetet ge underlag för, till exempel, prioriteringar, val av konstruktion och strategisk planering. Förslag på mål blir till exempel att identifiera geografiska mönster i avbrottsfrekvensen, utvärdera hur olika ledningstyper och markförhållanden påverkar risken för avbrott, analysera vilka konstruktioner som är mest utsatta, hur mycket avbrotten påverkar SAIDI (System Average Interruption Duration Index) och ge rekommendationer för hur islastkartan kan användas i driftplanering och förebyggande underhåll. Arbetet öppnar även upp för att se hur till exempel andra regioner i världen löser dokumentationen av liknande problem och om det går att utveckla kartan med att omfatta övriga incidenter/avbrott.
Detta uppdrag är för 1 student
Kravspecifikation
Vi letar efter en student som vill arbeta för fossilfrihet och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet
Civilingenjör, gärna med inriktning mot exempelvis elkraft, energi, maskin, teknisk fysik eller liknande
Har intresse för GIS, PowerBI eller programmering (meriterande)
Omfattning - 30 hp
Svenska
Ytterligare information
Uppdraget startar: 2026-01-19 eller vid överenskommelse
Placeringsort: Solna med möjlighet till distansarbete
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Emma Juserius, emma.juserius@vattenfall.com
, 0702124571
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering här.
Om Vattenfall
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklassad, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9525267