Examensarbete - Optimera uppvärmningen för längre skänklivslängd
2025-08-26
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." -Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
Hur håller man glödhett stål i schack - utan att slita ut utrustningen i förtid?
I stålverket i Hofors transporteras smält stål i stora skänkar mellan processerna. Det är en avgörande del av produktionen - men också en av de mest utsatta. Skänkarna måste hållas vid rätt temperatur för att fungera som de ska. Blir de för kalla riskerar vi sprickor, blir de för varma försvagas materialet.
Det här examensarbetet handlar om att hitta balansen. Ditt uppdrag? Att ta reda på hur vi bäst värmer våra skänkar för att maximera livslängden, minska risken för kostsamma produktionsstörningar - och öka både säkerhet och hållbarhet i processen.
Exjobb för dig som gillar siffror, simuleringar och stål på riktigt
Du kommer att göra en djupdykning i både data och verklighet: analysera temperaturkurvor, produktionsstopp och skänklivslängd - men också genomföra experimentella tester och modellera olika uppvärmningsstrategier.
Målet är att ge oss konkreta rekommendationer: När ska vi stödvärma? Hur länge? Vid vilken temperatur? Hur påverkar våra val både säkerheten och kostnaderna? Ditt arbete blir en viktig del i vårt utvecklingsarbete.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får möjlighet att bidra till något som faktiskt används - varje dag. Det här är ingen övning i labbmiljö. Det är ett exjobb som påverkar verkligheten i en komplex och samhällsbärande industri. Hos oss får du både ansvar och stöd - i en miljö där nyfikenhet och kunskap får utrymme.
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser till civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis materialteknik, maskinteknik, energiteknik eller liknande.
- Är analytisk, strukturerad och intresserad av att kombinera teori med praktiska tillämpningar.
- Gillar att arbeta med data, simulering och processförståelse.
- Vill vara med och utveckla säkrare, mer hållbara lösningar för industrin.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hofors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
Ersättning
