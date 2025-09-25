Examensarbete - Öppen ansökan till arbete med fokus på Ångturbinprocessen
2025-09-25
Företagsbeskrivning
Att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt - det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot fossilfrihet. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte.
Om rollen
Om examensarbetet
På Ringhals är säker och stabil drift i fokus. En viktig del i detta arbete är att ta väl hand om turbinanläggningarna. Gruppen Processanalys på Teknikavdelningen arbetar bland annat med detta. Ingenjörerna stöttar drift- och underhållsorganisationerna, utför tekniska utredningar, deltar i ombyggnationsprojekt samt är med och analyserar problembilden vid stillestånd eller inför ett potentiellt stopp.
Nu finns det möjlighet att skriva ett examensarbete på gruppen för Processanalys. Vi söker främst examensarbetare inom:
Ångturbinprocessen
Presentera vad du/ni skulle vilja arbeta med, så vidareutvecklar vi idén tillsammans. Möjlighet finns att simulera förhållanden i Ringhals anläggningsmodeller, t. ex. de byggda i programvaran Ebsilon.
Prestandaövervakning
Prestandaövervakning syftar till att maximera turbinanläggningarnas verkningsgrad vid varje givet tillfälle samt tidigt identifiera degraderingar och komponentfel. Utred möjlighet att ytterligare automatisera delar av Ringhals prestandaövervakning och/eller introducera en AI-baserad komponent. En kostnad-nytta analys skulle vara en del av arbetsresultatet.
Detta uppdrag är för 1-2 studenter.
Kravspecifikation
Din profil
Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot fossilfrihet och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet.
Utbildning - Företrädesvis civilingenjör inom Energiteknik, Maskinteknik, Kemiteknik eller Teknisk fysik
Omfattning - 30 hp
Ytterligare information
Uppdraget startar: Vid överenskommelse
Placeringsort: Ringhals, med möjlighet till hybridarbete
Ansökan - en fil med ditt CV samt en kopia av dina betyg. Bifoga även din projektplan eller ditt intresseområde.
Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Elin Andersson, elin.andersson@vattenfall.com
, 070-1983978
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Mångfald och inkludering - i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade.
Om Vattenfall
Vi på Vattenfall har bestämt oss för att möjliggöra fossilfrihet. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att vi måste möjliggöra fossilfrihet måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfrihet.
