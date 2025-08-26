Examensarbete - Förbättringsarbete vid skalsvarvning av stångprodukt
Ovako AB / Maskiningenjörsjobb / Hällefors Visa alla maskiningenjörsjobb i Hällefors
2025-08-26
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovako AB i Hällefors
, Karlskoga
, Smedjebacken
, Örebro
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." - Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
Att göra exjobb hos Ovako i Hällefors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
I skalsvarvningen av seghärdade stålsorter finns fortfarande utrymme att vässa detaljerna. Dagens lösningar fungerar - men vi tror att det finns mer att hämta. Och just därför vill vi utforska nästa steg - och vi vill göra det tillsammans med dig.
Exjobb för dig som vill testa, utmana och förbättra
Under ditt examensarbete kommer du att undersöka hur vi kan optimera processen. Du kommer att planera och genomföra praktiska tester på en specifik produkt i produktionen, där olika varianter av hårdmetallskär testas mot varierade maskininställningar. Det handlar om att hitta rätt balans - mellan skärhastighet, matningshastighet, varvtal och verktyg - för att få ut så mycket som möjligt av varje svarvning.
Målet? Att öka produktiviteten, minska kassationerna och kanske till och med sänka kostnaderna genom smartare val av verktyg eller effektivare inställningar. Du kommer att samla in data, analysera resultaten och presentera förbättringsförslag för hur svarvningsprocessen kan optimeras - med tydlig koppling till vår verklighet.
Varför ska du välja Ovako?
Det här är ett examensarbete för dig som vill kombinera teknik med problemlösning, och som drivs av att hitta förbättringar som gör skillnad. Du får möjlighet att jobba praktiskt med maskiner och verktyg, men också använda din analytiska förmåga för att ta ett helhetsgrepp på processen.
Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans - en svarvspån i taget. En svårslagen kombo, enligt oss!
Är det här du?
För att trivas i det här examensarbetet tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och inte rädd för att kavla upp ärmarna. Du gillar att förstå hur saker fungerar - och vill gärna vara med och förbättra dem. Kanske känner du igen dig i några av punkterna nedan:
- Läser till ingenjör inom exempelvis maskinteknik, produktionsteknik eller materialteknik (kandidat- eller masternivå).
- Har ett intresse för skärande bearbetning, svarvning och processoptimering.
- Gärna vill lära dig mer om maskininställningar, verktyg och material - eller redan har viss erfarenhet.
- Är analytisk, noggrann och trivs med att samla in, analysera och dokumentera data.
- Vill testa dina idéer i skarpt läge och bidra med förbättringar som faktiskt kan göra skillnad.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hällefors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och du kommer under processen få chans att träffa eventuella handledare, relevanta chefer och intressenter. Processen kommer inkludera förmågetest, intervjuer och referenser.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Examensarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/71". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Arbetsplats
Ovako Hällefors Kontakt
Linda Axäng +46793405442 Jobbnummer
9477013