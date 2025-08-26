Examensarbete - Effektivisera energiförbrukningen i smedjan
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
Hur använder man energi smartare i en miljö som kräver både kraft och precision?
På Ovako i Hofors värms massiva stålgöt till rätt temperatur i smedjans gropugnar och kammarugnar innan de går vidare till nästa steg i produktionen. Processen är beprövad - men inte perfekt. Vi tror att det finns oanvänd potential.
I det här examensarbetet får du möjlighet att ta ett helhetsgrepp på energiförbrukningen i vår smedja. Det handlar inte bara om att spara energi, utan om att förstå hela flödet - från stålverket till bearbetningen - och föreslå lösningar som gör processen både smartare och mer hållbar.
Exjobb för dig som vill analysera, påverka och förbättra
Ditt uppdrag blir att kartlägga energiförbrukningen i smedjans värmnings- och bearbetningsprocesser. Du analyserar hur gropugnar och kammarugnar används i dagsläget, tittar på hur logistiken mellan stålverk och valsverk påverkar flödet - och föreslår strategier för att optimera processen.
Kanske går det att fördela belastningen annorlunda? Eller flytta värmebehandling till andra delar av produktionen? Ditt arbete kan få direkt inverkan på både energiförbrukning, driftsäkerhet och arbetsmiljö för våra operatörer.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får möjlighet att påverka på riktigt - i en verksamhet där teknik, kvalitet och innovation går hand i hand. Det här är inte ett exjobb i teorin. Det är ett arbete som kopplar samman analys och verklighet - och som kan leda till konkreta förbättringar i en av våra mest centrala produktionsmiljöer.
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser till civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis energiteknik, maskinteknik, produktion eller liknande.
- Är analytisk, lösningsorienterad och van att tänka i både siffror och flöden.
- Gillar att arbeta nära produktion och är nyfiken på hur energi används i praktiken.
- Trivs med att jobba självständigt men också kan samarbeta med operatörer och teknikavdelning.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hofors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
