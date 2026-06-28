Exaltera Marketing söker säljare i Mellerud
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Mellerud Visa alla säljarjobb i Mellerud
2026-06-28
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Vill du ha ett arbete där du får utvecklas, träffa nya människor och vara en del av ett engagerat team? Exaltera Marketing söker nu drivna och serviceinriktade säljare med utgångspunkt i Mellerud.
Hos oss får du representera etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och samtidigt utveckla dina kunskaper inom försäljning, kommunikation och kundrelationer. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, samarbete och personlig utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare arbetar du på event, marknader, mässor och andra mötesplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du presenterar produkter och tjänster, besvarar frågor och hjälper kunder att hitta lösningar som är anpassade efter deras behov.
Du utgår från Mellerud och arbetar tillsammans med ett sammansvetsat team där ni inspirerar och stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och omfattande säljutbildning
Löpande coachning och kompetensutveckling
Möjlighet att utvecklas och avancera inom företaget
Ett positivt arbetsklimat med stark gemenskap
Vi belönar engagemang och resultat
Vi uppmärksammar goda prestationer genom återkommande säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser, bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att skapa en arbetsplats där höga ambitioner kombineras med arbetsglädje och laganda.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att möta nya människor
Har ett positivt förhållningssätt och ett starkt driv
Motiveras av att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning och ger dig den utbildning och det stöd som krävs för att lyckas i rollen.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull erfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Mellerud. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: mellerud@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
464 32 MELLERUD Jobbnummer
9982195