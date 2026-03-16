Evertiq söker två new business säljare!
2026-03-16
Är du en driven B2B-säljare som vill arbeta för en global ledare inom teknikbranschen? Evertiq söker nu två motiverade Säljare till sitt internationella säljteam och erbjuder dig möjligheten att arbeta mot olika marknader världen över inklusive USA. Här får du driva affärer mot en bred kundbas, delta i Evertiqs egna branschmässor och arbeta med innovativa digitala reklamlösningar på Evertiqplatform som gör verklig skillnad inom elektroniksektorn. Är du redo att ta nästa steg och skapa affärer som verkligen påverkar?
Vad rollen innebär
Som Säljare på Evertiq ansvarar du för att driva affärer genom att sälja våra reklamlösningar - både digital annonsering och exponering på våra branscheevent.
I rollen ingår att:
Bygga och utveckla relationer med nya och befintliga kunder via telefon och e-post, med fokus på att förstå deras behov och matcha dem med rätt annonseringslösningar
Hantera försäljningsadministration, inklusive budgetuppföljning och CRM-arbete.
Samarbeta med teamet kring mål, strategier och prioriteringar.
Möta kunder och representera Evertiq på branschevent och mässor.
Identifiera nya affärsmöjligheter inom bannerreklam och mässförsäljning genom att analysera kundernas behov och beteenden.
Varför Evertiq?
Vi är ett svenskt företag och en global aktör med lokala kontor i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Polen, är Evertiq i framkant av teknikindustrin. Evertiqs vision är att "Göra världen till en bättre plats med hjälp av elektronik", och för att uppnå detta strävar vi efter att erbjuda det bästa innehållet och de bästa evenemangen som driver tekniken framåt och skapar de bästa plattformarna för den globala elektronikindustrin.
Vi är bland de främsta nyhetskällorna och mässarrangörerna inom elektronikindustrin, med närvaro på både lokala och globala marknader som Sverige, Polen, Tyskland, Frankrike och Finland, samt digital annonsering på våra internationella sajter, inklusive Spanien och Mexiko. Nu söker vi engagerade säljare som vill fokusera på Sverige och Europa och bidra till att stärka vår position ytterligare. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en internationell miljö där din insats gör verklig skillnad.
Som en del av Evertiq blir du del av ett stöttande och erfaret team med kollegor över flera marknader. Du möter kunder, deltar på våra branschevent och arbetar nära en bred kundbas och ett varierat produktutbud. Tillsammans skapar vi värde genom innovativa annonslösningar och mässdeltagande - hos oss handlar försäljning om långsiktiga relationer och verklig påverkan. Redo att göra skillnad?
För att trivas i denna roll har du en förmåga att vinna nya kunder, nå och överträffa försäljningsmål samt bygga långsiktiga relationer. Du har erfarenhet av försäljning via telefon eller direkt kundkontakt, är van att förhandla och arbetar tryggt i CRM-system.
Du är självmotiverad, målinriktad och kommunikativ, med en stark vilja att lära och förmåga att anpassa dig till olika kunder och situationer. Samarbete är något du värdesätter och bidrar aktivt till.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Nacka, Sverige.
Om Evertiq
Evertiq är en global aktör inom medier för elektronik, grundad i Sverige 1999. Vi är mer än ett nyhetsnätverk; vårt dynamiska varumärke stödjer distributionskedjan för elektronikdesign och tillverkning genom en mängd olika plattformar, både online och offline. Med över 1 miljon årliga besökare rapporterar vårt internationella team om de senaste nyheterna, insikter och marknadsuppdateringar exklusivt för elektroniksektorn. Utöver nyhetsförmedling fungerar Evertiq som en katalysator för branschkontakter och arrangerar endagsutställningar världen över, med en särskild fokus på målgrupper i länder som Tyskland, Mexiko, Sverige, Polen, Frankrike, Finland, Schweiz och Spanien, samt en global räckvidd som inkluderar besökare från USA, Europa och Asien.
Kontaktinformation
Poolia ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
.
Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, varmt välkommen! Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6972891-1895941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Torsgatan 11 (visa karta
)
111 23 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9800770