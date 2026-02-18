Eveo hemtjänst Södertälje söker engagerade undersköterskor
2026-02-18
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledning av tillväxt i verksamheten söker vi nu fler medarbetare till vår verksamhet i Strängnäs.
Som undersköterska/vårdbiträde hos Eveo blir du en viktig del i ett engagerat team där kundens trygghet, självbestämmande och välbefinnande står i centrum. Du arbetar nära både kunder och kollegor för att skapa en vardag fylld av omtanke och respekt.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad såsom hjälp med hygien, på- och avklädning, toalettbesök och förflyttningar
Praktisk hjälp i hemmet; städning, tvätt, inköp och måltidsstöd
Observera hälsotillstånd och rapportera förändringar till ansvarig sjuksköterska eller chef
Dokumentation i digitalt journalsystem
Skapa trygghet och upprätthålla goda relationer med kunder och anhörigaKravprofil för detta jobb
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift
Grundläggande datorkunskap/datorvana för dokumentation
Meriterande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
Körkort B är meriterande
Cykelvana
Omfattning och arbetstid
Heltid (eller enligt överenskommelse)
Arbetstider dag, kväll och helg förekommer
Tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En varm och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor
Introduktion och stöd i arbetet samt möjlighet till kompetensutveckling
En chans att göra skillnad varje dag i människors liv
Kontinuerlig handledning och tydlig ledning lokalt
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Vid kallad intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Skicka din ansökan och CV så snart som möjligt - urval sker löpande. Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
(org.nr 559159-6845)
Björklundsgatan 4 (visa karta
)
152 41 SÖDERTÄLJE
Carico Jobbnummer
9751015