Eventspersonal till kortare uppdrag för Roborock i Nordstan!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-24
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Representera ett världsledande varumärke inom smarta hem under en spännande popup-turné i Nordstan. Här får du inspirera kunder med innovativ teknik och skapa positiva upplevelser i en miljö präglad av framtidens städlösningar.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som en del av vårt event-team ansvarar du för att visa upp innovativa produkter och engagera besökare i en popup-butik. Du arbetar tillsammans med kollegor för att sprida varumärkeskännedom och svara på frågor i en dynamisk miljö.
Upplägg för uppdragetDigital introduktion 1 juli - kl. 09.30 - 11.30Introduktionen kommer hållas på engelska och är betald. Detta tillfälle är obligatorisk närvaro för dig som tar dig an uppdraget
Arbetstider 2-4 juli - kl. 10.00 - 20.00Du kommer få ett schema på plats för dagens arbetstider och lunchrast. Du kommer arbeta tillsammans med 2 andra kollegor från Academic Work och en ansvarig på plats.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att agera varumärkesambassadör på plats i Nordstan med fokus på demonstrationer, kundservice och utdelning av marknadsmaterial.
Demonstrera hur produkterna fungerar för besökare
Dela ut giveaways och rabattkuponger till kunder
Svara på frågor om produkternas funktioner och fördelar
Representera varumärket på ett professionellt sätt
Samarbeta med kollegor för att bemanna ytan
Vi söker dig som
Kommunicerar flytande på svenska i såväl tal som i skrift då det krävs för uppdraget
Kommunicerar obehindrat på engelska, detta då det krävs för introduktionstillfället och för eventuella engelsktalande besökare
Har tidigare arbetat med service och trivs i en social och nätverkande roll
Tillgänglig för arbete i Göteborg den 1-4 juli
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av försäljning, butiksarbete eller produktdemonstrationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XIPTAG". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9977316