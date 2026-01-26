Eventsäljare till Zach Top, 28e februari, Stockholm

Killnoise Event AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-26


Gillar du event-miljöer, träffa folk och samtidigt tjäna pengar? Är du duktig på att sälja bra produkter? Då är EVENTSÄLJARE på KILLNOISE det perfekta extrajobbet för dig!
Vi söker dig som är en glad och energisk person! Du har mycket lätt för att ta kontakt med människor, du är inte det minsta blyg inte och du älskar att sälja bra produkter! Tidigare erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är mycket meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com eller www.facebook.com/killnoise

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Killnoise Event AB (org.nr 559092-9872), https://killnoise.com/
121 77  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Annexet

Jobbnummer
9703322

