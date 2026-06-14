Eventsäljare till Takida, 23a juli, Borgholm
Killnoise Event AB / Säljarjobb / Borgholm Visa alla säljarjobb i Borgholm
2026-06-14
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Gillar du event-miljöer, träffa folk och samtidigt tjäna pengar? Är du duktig på att sälja bra produkter? Då är EVENTSÄLJARE på KILLNOISE det perfekta extrajobbet för dig! Som en del av vårt team jobbar du med försäljning av öronproppar och regnponchos vid och på event!
Vi söker dig som är en glad och energisk person! Du har lätt för att ta kontakt med människor och du uppskattar att sälja bra produkter! Tidigare erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com
eller www.facebook.com/killnoise Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Killnoise Event AB
(org.nr 559092-9872)
387 22 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholm Slott Jobbnummer
9962582