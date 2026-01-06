Eventsäljare till Louis Tomlinson, 29e Mars
Killnoise Event AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-06
Gillar du event-miljöer, träffa folk och samtidigt tjäna pengar? Är du duktig på att sälja bra produkter? Då är EVENTSÄLJARE på KILLNOISE det perfekta extrajobbet för dig! Som en del av vårt team jobbar du med försäljning av öronproppar på stora konserter och festivaler!
Vi söker dig som är en glad och energisk person! Du har mycket lätt för att ta kontakt med människor, du är inte det minsta blyg inte och du tycker det är kul att sälja! Tidigare erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är mycket meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com
www.facebook.com/killnoise
