Eventpersonal till sommarevenemang i Leksand och Rättvik

Time2staff AB / Receptionistjobb / Leksand
2026-02-02


Vi söker eventpersonal till tre evenemang under sommaren i Leksand och Rättvik. Arbetet är varierande och innefattar flera olika uppgifter.

Dina arbetsuppgifter
Arbete i bar och entré
Gästbemötande och service gentemot besökare
Lättare matförsäljning
Städning av toaletter, avtorkning av bord samt städning bakom scen och i personalutrymmen

Kvalifikationer
Du är social, självsäker och serviceinriktad
Du arbetar noggrant och ansvarsfullt, även i högt tempo
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mollie.erixon@time2staff.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal".

Arbetsgivare
Time2staff AB (org.nr 559540-6033)

Jobbnummer
9717443

