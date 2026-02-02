Eventpersonal till sommarevenemang i Leksand och Rättvik
Time2staff AB / Receptionistjobb / Leksand Visa alla receptionistjobb i Leksand
2026-02-02
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Time2staff AB i Leksand
, Sollentuna
, Åmål
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker eventpersonal till tre evenemang under sommaren i Leksand och Rättvik. Arbetet är varierande och innefattar flera olika uppgifter.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Arbete i bar och entré
Gästbemötande och service gentemot besökare
Lättare matförsäljning
Städning av toaletter, avtorkning av bord samt städning bakom scen och i personalutrymmenKvalifikationer
Du är social, självsäker och serviceinriktad
Du arbetar noggrant och ansvarsfullt, även i högt tempo
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mollie.erixon@time2staff.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal". Arbetsgivare Time2staff AB
(org.nr 559540-6033) Jobbnummer
9717443