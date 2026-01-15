Eventpersonal till foodtruck & catering
Är du serviceinriktad, social och gillar variation i jobbet?
Vill du arbeta med mat, människor och event i sommar? På allt från festivaler, företagsevent till studentfiranden, runt om i Västsverige? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker 6-8 personer till vårt eventteam. Ingen tidigare erfarenhet krävs, du får utbildning och stöd från oss från dag 1.
Som eventmedarbetare hos oss jobbar du i vårt team med:
Festivaler och konserter
Marknader
Företagsaktiviteter och kickoff-event
Studentfiranden
Privat- och kundbokade event

Arbetsuppgifter
Ta emot, förbereda och servera mat från vår foodtruck/matvagn
Stå i kassa
Kundkontakt och service för gästerna
Förbereda utrustning och råvaror inför eventet
Hjälpa till med städning, packning och avslut innan och efter eventet
Du jobbar tillsammans med ett engagerat team och är med i alla delar av processen, från att lasta in på morgonen till att stänga för dagen.
Ibland innebär jobbet att du åker till annan ort:
Boende ingår
Resor betalas
Mat under arbetspass ingår
Tider och schema
Timanställning, du måste kunna minst 15 timmar/vecka (Sen om det betyder 30 timmar 2 veckor och 0 timmar 2 veckor så går det bra med.)
Flexibelt schema där du får vara med och påverka vilka event du kan jobba på
Perfekt för dig som vill jobba mycket sommar och planera runt andra aktiviteter
Lön och ersättning
150-180 kr/timme, baserat på tidigare erfarenheter och ålder
Ob-tillägg för kvällar och nätter (inte helger)
Ersättning för övernattning och logi när det behövs
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön som speglar arbetsuppgifterna och tempot.
Det vi värdesätter
Vi tror att du:
Har ett gott bemötande och tycker om att interagera med människor
Tar ansvar för dina uppgifter och kommer i tid till bokade pass
Trivs i ett högt tempo och kan jobba effektivt med flera saker samtidigt
Kan vara flexibel med tider och resor
Formella krav
Svenska - krav
Körkort - starkt meriterande (inte ett krav, men ett tydligt plus)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Sjöblom, Emanuel
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Lulus Streetfood Jobbnummer
9687151