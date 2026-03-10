Eventpersonal till butiksdemo 28 mars i Trollhättan
2026-03-10
Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare och säljare.
Social och barnkär person till butiksdemo den 28 mars
Vi söker nu efter glad och framåt personal som vill demonstrera en ny barnleksak i en stor butik i Trollhättan. För detta event så kommer du arbeta självständigt med att visa upp och demonstrerar barnleksaker. Du behöver känna dig bekväm med att arbeta själv och jobba med barn för detta uppdrag. Viktigt också är att du är social, framåt och vågar ta kontakt med andra människor. Går eventet bra så kan det leda till fler uppdrag.
Dag, datum och tider:
Lördag, 28 mars, kl 11:00-16:00 om du bor långt ifrån så utgår reseersättning också.
Lön: 175kr/h
(ink OB & semester ersättning.)
Om du kan och vill jobba så ansöker du på följande vis:
1. Maila med rubriken "Butiksdemo Trollhättan" till frances@eventpersonal.se
2. Skriv vad du gjort tidigare inom event och service eller annan relevant bakgrund
3. Bifoga CV med aktuell bild (detta så att kund ska känna igen dig på plats)
4. Skriv ditt aktuella mobilnummer
5. Motivera varför detta uppdrag skulle passa dig
Om du inte redan finns registrerad som personal på vår hemsida eventpersonal.se, så lägg gärna upp en profil. Då kommer vi att kontakta dig gällande framtida jobbförfrågningar direkt via mail.
Ansök direkt då vi tillsätter tjänsten snarast.
Anställningsform: Anställningen är intermittent, vilket innebär att varje anställningstillfälle som parterna kommer överens om är en särskild visstidsanställning som upphör utan uppsägning vid utgången föregående av den överenskomna tidsperioden. Att anställningen är intermittent innebär följaktligen att Arbetstagaren endast är anställd de dagar då Arbetstagaren är schemalagt och utfört arbete, där emellan föreligger inget anställningsförhållande mellan parterna. Så ansöker du
