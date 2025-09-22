Eventpersonal Stockholm - resande jobb i hela Norden
2025-09-22
Vill du jobba med event där du har både ansvar och frihet?
På Brand on Wheels skapar vi kampanjer som syns, känns och får människor att stanna upp. Vi är experter på kreativa kommunikationskampanjer och fysiska aktiveringar - ofta med våra olika unika eventfordon. Vårt team är mer än bemanning, vi är ambassadörer som gör varumärken levande genom att kombinera service, energi och praktiskt ansvar.
Nu söker vi eventpersonal som vill vara med och göra det möjligt. Vi letar efter dig som vill bli en del av vårt team och representera några av marknadens mest spännande varumärken. Som eventpersonal på Brand on Wheels är du både ansiktet utåt och den som ser till att allt praktiskt fungerar på plats. Allt från att dela ut kaffe, dryck eller produkttester och skapa glada möten, till att även se till att logistiken med lastbil, eventfordon och material fungerar smidigt. Du utgår från vårt kontor i Stockholm, där vi har vår bas, men jobbet innebär mycket resor runtom i Sverige och Norden.
För att trivas i rollen behöver du tycka att det är lika kul att prata med människor som att ta ansvar för logistiken bakom kulisserna. Det är kombinationen av service och problemlösning som gör jobbet utmanande, utvecklande och framför allt roligt.
Vad jobbet innebär
Resa runt i Sverige och Norden för att genomföra event, ibland flera dagar i rad.
Köra lätt lastbil med material och eventfordon, lasta in och ut samt montera upp/ner på plats.
Representera varumärken på ett professionellt och energifyllt sätt.
Ta ansvar för att allt fungerar och lösa oväntade problem på plats.
Vara självgående, ofta är det du och ditt team bestående av 1-2 personer till som ansvarar helt för genomförandet på plats.
Vi söker dig som
Har B-körkort (erfarenhet av lätt lastbil är ett plus, men inget krav, du lär dig).
Är ansvarstagande och inte rädd för att ta i när det behövs.
Är social och gillar att möta människor, men också driftig och praktiskt lagd.
Är lösningsorienterad - du väntar inte på att någon annan ska fixa, du löser det.
Har viljan att utvecklas, lära dig nytt och ta stort ansvar.
Erfarenhet av event, service eller sälj är meriterande men inget måste.
Vi erbjuder
Ett spännande extrajobb där du både är ansiktet utåt och den som får saker att hända bakom kulisserna.
Resor inom hela Norden - vi står för resa och logi.
Ett team som stöttar, men där ditt eget ansvar är nyckeln till att eventet lyckas.
Möjlighet att arbeta med välkända och nya varumärken i kreativa aktiveringar.
Erfarenhet och utveckling - både socialt och praktiskt - som du tar med dig hela livet.
Låter detta som ett jobb för dig? Ansöka idag! Vi rekryterar löpande och teamet kan komma att bli fullt innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett deltidsjobb.
Brand on Wheels Nordic AB (org.nr 559331-9436)
Brand on Wheels
Stina Dahl stina@brandonwheels.se
9520501