Eventpersonal för stort internationellt event - stor chans till förlängn...

2025-08-20
Vi söker positiva och utåtriktade personer till diverse uppdrag inom event- och servicebranschen, med särskilt fokus på dig som kan arbeta 10-11 september. En av våra kunder i centrala Göteborg arrangerar då ett stort internationellt event där vi behöver förstärka vårt team med serviceinriktade stjärnor som vill vara med och skapa en oförglömlig upplevelse.
Vi söker dig som älskar att ge service, har en positiv inställning och trivs i en rörlig, livlig arbetsmiljö. Tillsammans levererar vi service med hög kvalitet och professionalism till våra kunder runt om i Göteborg, alltid med ett öga för detaljer och en vilja att överträffa förväntningar.
Efter detta event finns självklart möjlighet till fler uppdrag med oss på Carotte Staff - inom allt från möten, event, restaurang och catering till hotell- och konferensuppdrag. Vi jobbar brett inom service och söker alltid nya servicestjärnor till vårt team.
Exempel på arbetsuppgifter Servera på banketter och företagsluncher
Jobba som servis, i bar eller som runner på À la carte-restauranger
Stötta i cateringuppdrag och konferenser
Jobba på event och mässor
Välkomna gäster, ta emot beställningar och leverera personlig service
Hur kan en arbetsdag se ut?
Som en del av vårt engagerade team på Carotte kommer du att arbeta med varierande uppdrag inom service och event. Arbetsuppgifterna kan innebära allt från att välkomna gäster och ta beställningar vid bordsservering till att arbeta vid stora företagsfester, cateringuppdrag och servering av mat och dryck. Alltid med fokus på att leverera service på högsta nivå.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag och kund, vilket ger dig flexibilitet att anpassa jobbet efter din kalender. Vi ser gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett roligt och utvecklande extrajobb. Det finns inget krav på antal arbetspass, men vi uppskattar en kontinuerlig närvaro.
Vi letar efter någon som: Gillar att jobba med människor och har en positiv energi
Är prestigelös, flexibel och alltid möter gäster med ett leende
Kan prata svenska eller engelska flytande
Har ett starkt fokus på att leverera hög service!
I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och motivation för rollen.
Vad har vi på Carotte Staff framför oss?Efter en intensiv eventsommar ser vi nu fram emot en fullspäckad sensommar och höst när mässor, banketter och andra stora evenemang drar igång. Utöver det stora internationella eventet i september väntar många fler spännande uppdrag där du har chansen att vara med.
Om Carotte AcademyI Carotte Academy utbildar vi personal inom besöks- och servicenäringen genom en kostnadsfri utbildning i flera steg. I introduktionsutbildningen får du som ny i branschen de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för att kunna arbeta med service hos Carotte Staff. Alla som arbetar med oss behöver genomgå första steget i vår utbildning.
Om ossCarotte Staff är bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen med fokus på personal inom hotell, konferens och event. Vårt moderbolag Carotte har över 40 års erfarenhet av att arbeta med service och vi har under åren blivit experter på att rekrytera och utbilda personal som alltid gör det lilla extra.
Övrig information: Start: Omgående, alternativt efter överenskommelse
Omfattning: Extra vid behov, med särskilt fokus på 10-11 september
Lön: Timlön
Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Jag vill ansöka!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar, tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare. Ersättning
