Eventpersonal Eurohorse 19-22/2

2026-02-15
De vanligaste arbetsuppgifterna är att vi registrerar besökare, kassabetalning, gör mässundersökningar, tillhandahåller värdar och värdinnor till olika utställare, telefonering inför mässor samt på mässor vanligen förekommande arbetsuppgifter.
Se gärna en film: https://www.youtube.com/watch?v=0sh86v4e0gQ&feature=youtu.be
Just nu söker vi några personer som ska arbeta vid mässan Eurohorse som äger rum vid Svenska Mässan 19-22/2. Du kommer att intervjua besökare via IPAD och ställa frågor om mässan. Vi arbetar ca 11.00-17.00.
Se gärna: eurohorse.se
• Svensktalande & engelsktalande
• Stresstålighet
• Erfarenhet av event
• Gillar olika typer av människor
Maila cv/bild omgående, intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: Info@memu.se
