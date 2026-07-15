Eventmedarbetare till Uppsala arenor och fastigheter AB
Uppsala kommun, AO Arena management / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2026-07-15
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Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB! Bolaget bygger, äger, utvecklar och förvaltar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas, Gränby sportfält, Uppsala konsert och kongress samt stadshuset.
Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, föreningar och deras supportrar, våra hyresgäster
samt besökare till staden.
Mer information om vårt bolag hittar du på https://arenorochfastigheter.uppsala.se/
1 plats(er).
Trivs du med ett varierat fysiskt arbete och vill ha ett jobb där du får se och uppleva olika typer av evenemang? Om du är en lagspelare, älskar att ge service och dessutom vill jobba när andra är lediga då kan det här vara jobbet för dig!
I nuläget består enheten eventproduktion av sex medarbetare. Enheten har sin hemvist på Fyrishov och utgår därifrån. De flesta av enhetens uppdrag är på Fyrishov, men vi har även uppdrag på våra övriga tillgångar som till exempel Studenternas. Vi har en bra sammanhållning i teamet och för oss är det viktigt att vi trivs och har kul på jobbet.
Ditt uppdrag
Som medarbetare på enheten eventproduktion har du kontakt med och ger bästa möjliga service till föreningar, företag och olika arrangörer i samband med deras träningar, matcher, konferenser, arrangemang och event, både inomhus och utomhus.
Tillsammans med dina kollegor är du med och planerar iordningställande, genomförande och uppföljning av event på ett strukturerat och professionellt sätt. Du har lätt för att samarbeta, är en lagspelare och har god social kompetens. En stor och viktig del av arbetet handlar om att skapa goda upplevelser för våra gäster vilket innebär att vi gemensamt tar ansvar för att våra gäster trivs och får den hjälp de behöver, med ett gott och serviceinriktat bemötande. Det är därför viktigt att du är positiv, stresstålig, flexibel och har en tydlig känsla för ansvar och service.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av att ta fram idrottsmateriel, möbler och evenemangsteknisk utrustning. I arbetet ingår även möblering och installation av evenemangsteknik, bemanning under evenemang samt rivning och återställning efter avslutade arrangemang.
Arbetstiden är förlagd efter verksamhetens behov och öppettider och kan omfatta arbete måndag till söndag, dagtid, kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-07-15Bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen och flera års arbetslivserfarenhet från operativa roller med praktiska och fysiska arbetsuppgifter. Du trivs med ett varierande och fysiskt arbete och motiveras av att ge god service, även när tempot skiftar mellan lugna och intensiva perioder. Har du erfarenhet av riggning, eventlogistik, besöksnäring eller eventverksamhet ser vi det som meriterande.
Du har viss kunskap och erfarenhet av arbete med ljud, ljus och bild, exempelvis genom att hantera enklare teknisk utrustning eller fungera som praktiskt stöd vid arrangemang. Rollen kräver inte djup teknisk specialistkompetens, men du känner dig trygg med att använda och hantera teknisk utrustning i det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera väl på svenska och ha grundläggande kunskaper i engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Som person är du positiv, flexibel och stresstålig, med ett tydligt servicefokus. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samarbetar väl med andra och har en lösningsorienterad inställning. Du är prestigelös, tar gärna egna initiativ och bidrar till att arbetet flyter på även när förutsättningarna snabbt förändras.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Patric Brobeck, enhetschef, 018-727 49 66.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 6712.
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UKAF-2026-00267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Idrottsgatan 2 (visa karta
)
753 33 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, AO Arena management Kontakt
Enhetschef
Patric Brobeck +46187274966 Jobbnummer
10003761