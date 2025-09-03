Eventförsäljning Lund - mållön 38 000 eller mycket mer
2025-09-03
Har du erfarenhet av försäljning tidigare eller vill bli en duktig säljare hjälper vi dig att få en bra lön. Vi ger dig verktygen och utbildningen för att du ska nå dina försäljningsmål. Dessutom börjar du tjäna provision från första försäljningen.
Gillar du dessutom att prata och är en driven, social och målmedveten person som söker en fast trygg inkomst med möjlighet till provision? Då är tjänsten som innesäljare på Pauser Media rätt för dig!
Pauser Media är ett lönsamt och växande mediaföretag som nu söker säljare till sitt team i Lund på Lilla Fiskaregatan 4A centralt i Lund. Heltidstjänst på plats måndag-fredag.
I din roll kommer du att kontakta både befintliga- och nya kunder inom näringslivet och offentlig sektor via telefon och erbjuda dem prenumerationer med fördjupande strategisk kunskap alternativt erbjuda dem platser till våra digitala och fysiska konferenser som samlar hundratals deltagare varje konferens. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser årligen. Vi arbetar strukturerat mot tydliga mål och vi förser dig med de verktyg och det stöd du behöver för att utvecklas och lyckas i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
• Att tillsammans med ditt team jobba mot uppsatta mål och budget.
• Att arbeta med uppsökande försäljning.
• Bygga nya relationer och skapa kontakt med kunder via telefon och online.
• Vara en ambassadör och ansiktet utåt för Pauser Media.
Tjänsten som är en tillsvidareanställning på heltid är placerad på Pauser Medias kontor i Lund. Du kommer att få en fast kollektivavtalsenlig lön och provision.
Om dig
Vi söker dig som har inte har någon erfarenhet av försäljning men vill lära dig eller som har erfarenhet inom kundrelationer såsom försäljning/telefonförsäljning/butikssäljare eller liknande och vill bli en ännu duktigare säljare. Du är en glad och kreativ person som tycker om att lösa problem och överträffa dina mål. Att du trivs med att arbeta proaktivt och uppsökande och kan snabbt sätta dig in i kundens verksamhet och förstå dess behov är viktigt för att lyckas i rollen.
• Du har mycket energi.
• Du är social och har lätt för att uttrycka dig.
• Du är lyhörd och bra på att hitta lösningar.
• Du gillar att nå dina mål.
• Du är redo att jobba hårt.
• Du vill ha personlig framgång.
Vi är villiga att investera i dig och lär gärna upp dig inom vårt område. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och är högt motiverad att utvecklas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Verktyg och personlig coaching för att du ska utvecklas och lyckas i rollen.
• Fast lön enligt kollektivavtal och provision. Säljer du enligt plan får du minst 38 000 i lön.
• En familjär företagskultur och engagerade kollegor.
• En central arbetsplats i ljusa lokaler, ett stenkast från Lunds centralstation.
• Friskvårdsbidrag.
• Aktiviteter såsom kickoffer, luncher och tävlingar.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Skicka din ansökan med cv till rekrytering@pausermedia.se
.
Intervjuer sker i löpande. Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Pauser Media är medieföretaget som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut tidningarna/nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser årligen. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret finns på Lilla Fiskaregatan 4A, centralt mitt i Lund.
Frågor besvaras av Gina Wallin Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/ Arbetsplats
Pauser Media Jobbnummer
9488931