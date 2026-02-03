Eventförsäljare sökes till spännande uppdrag i Umeå!
2026-02-03
Vi på A 95 Consulting söker nu eventförsäljare till ett uppdrag hos en av våra kunder i Umeå. Du kommer att arbeta med försäljning på event, mässor och olika kundaktiviteter där ditt främsta verktyg är din personlighet.
Arbetsuppgifter
Försäljning och marknadsföring på event och kampanjer
Aktivt möta och engagera kunder
Presentera och sälja produkter/tjänster
Representera kunden på ett professionellt och positivt sätt
Vi söker dig som
Är social, positiv och orädd i mötet med nya människor
Har ett driv och gillar att jobba mot mål
Är ansvarsfull och punktlig
Talar flytande svenska
Tidigare erfarenhet av försäljning eller event är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
Fast lön + provision
Utbildning innan start
Ett socialt och fartfyllt arbete
Möjlighet till fler uppdrag via oss
Perfekt jobb för dig som studerar eller vill ha ett flexibelt arbete
Ort: Umeå
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: umea@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thorsfield AB
(org.nr 559123-4579)
903 22 UMEÅ Arbetsplats
A 95 Consulting AB Jobbnummer
9721493