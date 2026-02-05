Eventförsäljare/Demopersonal till exklusivt ostprojekt med Ostiamo
Let's Get Social AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Let's Get Social AB i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du social, utåtriktad och gillar att skapa god stämning runt en produkt? Vill du representera ett varumärke som står för kvalitet, hantverk och smakupplevelser? Då är det dig vi söker till vårt eventprojekt tillsammans med Ostiamo, leverantör av exklusiva premiumostar.
Vi bygger nu ett ambulerande eventteam som kommer demonstrera, presentera och bjuda på smakprover av högkvalitativa delikatessostar i butiksmiljö och på utvalda event.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, vi ger dig all utbildning du behöver för att känna dig trygg, kunnig och redo att leverera en fantastisk kundupplevelse.
Vad innebär rollen?
Som säljande demopersonal kommer du att:
Representera Ostiamo och vara ansiktet utåt för deras premiumostar
Hålla i smakprovningar och skapa positiva kundmöten
Berätta om produkternas kvalitet, ursprung och smak
Bidra till ökad försäljning genom ditt engagemang och bemötande
Arbeta i olika butiker och eventmiljöer med varierande arbetstider
Vad erbjuder vi dig?
Utbildning i produkterna - du får lära dig allt du behöver om premiumost och kundbemötande
Roligt och varierande arbete - ingen dag är den andra lik
Starka varumärken att jobba med - du blir en del av ett projekt med produkter av absolut toppklass
Härligt och stöttande team - vi arbetar tillsammans för att skapa minnesvärda kundupplevelser
Vi söker dig som:
Pratar flytande svenska
Är social, positiv och har lätt för att ta kontakt med människor
Är ansvarsfull, pålitlig och trivs i en aktiv roll
Gillar att skapa glädje, engagemang och intresse runt en produkt
Är redo att ge ditt bästa och representera ett premiumvarumärke med stolthet
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi söker personal för omgående eventstarter.
Bli en del av vårt engagerade eventteam - och var med och lyft fram smaker i världsklass tillsammans med Ostiamo.
Välkommen - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Mejl
E-post: hej@ostiamo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ostiamo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Let's Get Social AB
(org.nr 559425-6892)
Arlövsvägen 8 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Let 's Get Social Jobbnummer
9725732