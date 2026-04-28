Eventfokuserad arenavärd på deltid till Arena Skrapan
Vill du spela en nyckelroll i en av Stockholms mest moderna och inspirerande co-workingmiljöer?
VÅR KUND
Vasakronan är ett av Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag med ett förstklassigt utbud av kontors- och butiksfastigheter i absolut bästa läge i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Som en del av denna vision erbjuder Vasakronan även Arena - ett coworking-koncept i världsklass med det lilla extra.
Arena Skrapan - den moderna coworking arenan mitt i hjärtat av Södermalm! Här erbjuds flexibla arbetsplatser och privata kontor fördelat på två våningsplan som sträcker sig över hela 3500 kvadratmeter. Dessutom finns flera inspirerande lounger med en inredning som blandar grafiska enkelheter med hållbara naturmaterial, växter i mängder och hela 26 stycken mötesrum, alla lika genomtänkt designade för att tillgodose allas behov!
Tack vare det centrala läget, mitt i Söders puls är Arena Skrapan en självklar destination och mötesplats för många. I köpcentret Skrapan hittar du allt från inspirerande butiker till restauranger och Skybar Himlen, vars utsikt rankas som en av de mest imponerande i Stockholm.
Läs mer om Arena Skrapan här: Arena Skrapan - Vasakronan
OM ROLLEN
I rollen som receptionist/arenavärd är du ansiktet utåt för Arena Skrapan och Vasakronan. Din främsta uppgift är att skapa ett förstklassigt bemötande för gästerna. Du levererar enastående service till besökare, samt hjälper hyresgäster och medlemmar med deras löpande frågor.
Andra arbetsuppgifter inkluderar att ta hand om leveranser och catering, ta emot konferensgäster samt att hålla visningar. Du ansvarar även för att skriva offerter och bekräftelser till nya medlemmar samt att du är en person med öga för detaljer.
Tjänsten är en deltidsanställning på 50% - 75% med start 1 juni alternativt 3 augusti. Arbetstiderna är primärt förlagda till kontorstider, mellan 07.30 - 17.30 men kvällsarbete kan förekomma. Du är anställd hos Carotte och uthyrd till Vasakronan.
VEM VI SÖKER
Vi söker en energisk och noggrann person som går igång på att bygga relationer och ge bästa möjliga service till gästerna. Du bör även vara en initiativtagare med en vilja att ta ansvar och arbeta effektivt i grupp. Att ha en hög servicenivå tillsammans med en positiv inställning utgör grunden för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet och gillar att planera och genomföra event och community-aktiviteter.
Du bör vara självgående, flexibel och ha en hög nivå av servicekänsla då du kommer att samarbeta med medlemmar från olika branscher. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med coworking och i en serviceorienterad roll.
VI SÖKER DIG SOM HAR
• Erfarenhet av liknande arbete, gärna inom reception och/eller hotellreception.
• God datorvana, med erfarenhet från Office- programmen
• Erfarenhet av konferensteknik (meriterande)
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Tidigare erfarenhet inom coworking (meriterande)
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Deltid, tillsvidareanställning med start 1 juni alternativt 3 augusti.
Arbetstider: Måndag-fredag, ordinarie arbetstid är förlagd mellan kl. 07.30-17.30.
Anställning: Du blir anställd av Carotte Staff och uthyrd till Vasakronan på Arena Skrapan.
OM CAROTTE
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare på hanna@carotte.se
. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
https://jobb.carottestaff.se
Tegeluddsvägen 92
)
115 28 STOCKHOLM
