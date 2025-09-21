Event- och lokalansvarig till Medicinska Föreningen i Stockholm
Medicinska Fören i Stockholm / Evenemangsjobb / Solna Visa alla evenemangsjobb i Solna
2025-09-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medicinska Fören i Stockholm i Solna
Medicinska Föreningen i Stockholm (MF) söker nu en Event- och lokalansvarig som vill utveckla vår eventverksamhet och säkerställa att våra lokaler används effektivt, tryggt och välkomnande.
Om Medicinska Föreningen i Stockholm
Medicinska Föreningen, grundad 1877, är den största av de två studentkårerna vid Karolinska Institutet. Våra medlemmar är studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi driver frågor som rör utbildningens kvalitet och studentlivets utveckling - och skapar gemenskap genom aktiviteter, arrangemang och mötesplatser.
I vårt kårhus i Solna har vi flera större lokaler som används både för studentverksamhet och externa evenemang och konferenser. Vi skall nu utveckla vår förhyrningsverksamhet, så att fler kan ta del av våra lokaler och samtidigt stärka föreningens ekonomi och studentlivets möjligheter.
Om rollen
Som Event- och lokalansvarig planerar, samordnar och genomför du föreningens interna och externa evenemang och möten samt ansvarar för drift, marknadsföring, användning och utveckling av våra lokaler. Du är en central kontaktpunkt för kunder, medlemmar, utskott, personal, samarbetspartners och leverantörer - och du hanterar löpande event- och lokalförfrågningar (bokningar, behov och frågor) samt aktivt kontaktskapande med organisationer som skulle kunna vara intresserade av att hyra lokalerna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:
Eventplanering och genomförande
Planera, samordna och följa upp föreningens arrangemang.
Hantera eventförfrågningar samt koordinera logistik och säkerhet.
Säkerställa en god upplevelse för gäster och funktionärer.
Lokalansvar
Ansvara för drift, underhåll och bokningar av lokalerna.
Samverka med fastighetsägare och leverantörer kring service och utveckling.
Säkerställa efterlevnad av regler och riktlinjer.
Ekonomi och administration
Upprätta och följa upp budget för evenemang och lokaler.
Hantera inköp, fakturor och avtal.
Utveckla effektiva rutiner och processer.
Kommunikation och samarbeten
Marknadsföring
Vara kontaktperson för kunder, leverantörer, sponsorer och samarbetspartners.
Informera internt om rutiner och förväntningar.
Representera MF i relevanta möten och förhandlingar.
Rapportera regelbundet till ordförande och styrelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad, med god förmåga att driva flera projekt parallellt. För att lyckas i rollen behöver du:
Erfarenhet av att planera och genomföra konferenser eller liknande professionella möten.
God organisatorisk förmåga och projektledningsvana.
Förmåga att hantera tidspress och snabbt lösa praktiska problem.
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, på svenska och engelska.
Grundläggande ekonomisk förståelse (budget, uppföljning, inköp).
Viss teknisk förståelse för event- och lokaldrift (t.ex. AV/ljud, bokningssystem).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom:
Du har en god kommunikationsförmåga
Du är initiativtagande, ansvarstagande och noggrann.
Du skapar struktur, tydliga processer och håller vad du lovar.
Du bygger goda relationer och skapar förtroende i och utanför organisationen.
Meriterande erfarenheter
Yrkeserfarenhet eller utbildning inom konferens- och mötesverksamhet, event eller lokaldrift.
Arbete i ideell organisation/studentkår eller kund-/leverantörsrelationer.
Säkerhet/regelverk kopplat till evenemang och lokaler (t.ex. brandskydd, tillstånd).
Anställning och villkor
Plats: Primär arbetsplats är Kårhuset i Solna, Nobels väg 10. Tjänsten kan innebära viss rörlighet inom Stockholmsområdet.
Omfattning: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning).
Arbetstid: Dagtid - med viss kvälls- och helgtjänstgöring i samband med evenemang.
Lön: Individuell lönesättning.
Vi erbjuder dig
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål.
Friskvårdstimme - tillgång till gym.
Flexibel arbetstid och god balans mellan arbete och fritid.
Stort kontaktnät inom studentliv och evenemangsbransch.
Ansökan
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Bifoga CV, personligt brev och eventuella referenser.
Skicka din ansökan till jobb@medicinskaforeningen.se
. Märk ditt mejl med "Event- och lokalansvarig" i ämnesraden.
Sista svarsdag: 4 oktober 2025.
Frågor om tjänsten: Patrik Blomberg, Ordförande - ordf@medicinskaforeningen.se
, 08-524 830 77
Välkommen att skapa trygga, välplanerade och oförglömliga upplevelser på MF! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: jobb@medicinskaforeningen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Event- och lokalansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medicinska Fören i Stockholm
Nobels Väg 10 (visa karta
)
171 65 SOLNA Kontakt
Ordförande
Patrik Blomberg patrikblomberg@medicinskaforeningen.se 08-524 830 77 Jobbnummer
9518948