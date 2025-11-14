Europcar söker en Resebyråansvarig/KAM
2025-11-14
Som en del av vår förändringsresa och i syfte att fortsätta vårt arbete i att leda utvecklingen utav hållbar och delad mobilitet, har vi valt att etablera en ny roll inom vår försäljningsorganisation. Rollen kommer ansvara för utvecklingen av våra samarbeten med resebyråer och säkerställa att vi har de bästa förutsättningarna för att våra kunder ska kunna tillgodose sitt transportbehov.
Vi söker en driven, nyfiken och ambitiös person som vill vara med och utforma denna nya roll, med fokus på kundnöjdhet, relationer och digitalisering. Rollen ingår i ett mindre team vars uppdrag är att optimera försäljningen av våra tjänster.
Resebyråernas arbete blir allt viktigare då fler och fler bolag, stora som små väljer att nyttja resebyråer för sin hantering av Travel Management. Hyrbilar är en viktig del av resebyråernas utbud, och antalet bokningar via resebyråernas verktyg ökar hela tiden. I rollen som Resebyråansvarig på Europcar kommer arbetet fokusera på att ta över de befintliga relationer som finns med resebyråer såväl lokalt som globalt, från våra nordiska kollegor som sköt och sköter arbetet fram till 1 maj 2026. Det kommer också innebära att etablera nya relationer till resebyråer och tour operatörer som vi inte jobbar med idag. En annan viktig del i rollen är att arbeta med de digitala förutsättningarna för att alla våra befintliga kunder som använder resebyråernas verktyg ska på ett så enkelt sätt som möjligt kunna boka hyrbilar via oss. Detta arbete kommer innebära att man har kunskaper i hur Amadeus fungerar och är en naturlig problemlösare. Rollen erbjuder också goda utvecklingsmöjligheter, och på lite längre sikt kan du även få ansvara för nyckelkunder inom andra segment.
Vi ser det som en stor fördel om man har jobbat i motsvarande roll inom hotell eller annat tjänsteföretag, alternativt om man har jobbat på en eller flera resebyråer. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med start under mars/april 2026. Tjänsten är placerad på Europcar Sverige huvudkontor i Södertälje där vi delar lokaler med vårt moderbolag Volkswagen Group Sverige AB. Vi arbetar med ett koncept som heter Smart Working som innebär att tre dagar av veckan är förlagda till kontoret för att främja samverkan med kollegor i bolaget men även inom Volkswagen Group. Som komplement har man samtidigt möjligheten att kunna arbeta på distans beroende på arbetssituation.
Personliga egenskaper och erfarenheter
För att trivas in denna roll bör du trivas med ett varierande arbete, där du kan hantera förhandlingar och relationsbyggande ena stunden för att nästa kavla upp ärmarna och säkerställa att rätt förutsättningar är uppsatta i systemen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och stort intresse för sälj och affärsutveckling, och känner dig redo en ny utmaning med möjligheten att bygga upp något nytt.
Då Europcar finns i hela landet kommer resande för att besöka såväl stationer, som kunder och resebyråer förekomma i tjänsten.
Vi värdesätter kreativitet, engagemang och en can-do attityd, vi letar därför efter någon som delar dessa värderingar och vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckling av verksamheten. Tidigare erfarenhet av Amadeus ses som meriterande Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Europcar är det gröna mobilitetsföretaget och är Europas ledande biluthyrningsföretag. Allt fler upptäcker vägen till hållbar mobilitet genom ökad elektrifiering och fordonsdelning men har också krav på ökad flexibilitet genom att kunna välja transportmedel efter tillfälle och aktuellt behov. I Sverige drivs Europcar av Europeisk Biluthyrning AB som är ett helägt dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB. Vi har ett franchiseförhållande med Europcar Mobility Group som i sin tur sedan sommaren 2022 kontrolleras av ett konsortium med Volkswagen AG som majoritetsägare. Utvecklingen av mobilitetsområdet genom Europcar är en central del av Volkswagen Groups globala strategi. I Sverige har vi f n ca 170 utlämningspunkter och 6 000 bilar och vi är mitt uppe i en spännande utvecklingsfas. Våra värderingar speglar det vi tror på och det vi står för: Driv, Integritet och Hållbarhet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Robin Letzén, robin.letzen@europcar.se
