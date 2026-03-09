Europa Direkt Sydskåne söker praktikanter till hösten 2026
2026-03-09
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige
Är du intresserad av EU:s möjligheter och söker spännande utmaningar inom bland annat strategisk kommunikation, EU-finansiering och utvecklingsarbete? Då kan en praktikplats på Europa Direkt Sydskåne vara något för dig. Bli del av att engagera genom inspirerande aktiviteter och givande information om EU och EU:s politik.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Dina uppgifter blir exempelvis att genomföra research, bevaka EU-fonder, EU-konferenser, boka talare för våra seminarier och konferenser, samt löpande förvaltningsadministrativt arbete. Du kommer att organisera, marknadsföra och medverka i evenemang, utbildningar och kampanjer om EU och EU-möjligheter. Beroende på din kompetens, kan du få möjlighet att hålla i föredrag, bevaka EU-projektmöjligheter, delta i projektrådgivning, samt skriva engagerande inlägg och artiklar i våra kanaler.
Hos oss får du praktisera i en sfär av offentlig förvaltning från såväl lokal nivå, som samverkan med EU-kommissionen, Europaparlamentet och förvaltande myndigheter för EU-finansiering.Kvalifikationer
Vi söker praktikanter från Europastudier eller European Affairs Master, men även en universitetsstudent som studerar projektplanering, kommunikation, marknadsföring, ekonomi, juridik, eller statsvetenskap med inriktning EU-finansiering eller EU kan vara rätt kandidat för oss.
Du ska kunna tillgodoräkna dig din praktiktermin i din utbildning och vara CSN berättigad. Praktikplatserna är oavlönade.
Vi söker någon som är ansvarstagande och nyfiken. Du behöver ha kunskap i ordbehandlingsprogram, sociala medier, Excel och PowerPoint. Du behärskar svenska och engelska flytande. Du tycker om att tala inför en grupp och är påläst kring EU.
Det är extra meriterande om du är påläst om EU-finansiering och/eller har grundläggande kunskap inom foto, rörlig media och/eller har vana av administration. Körkort är ett plus. Du blir en del av teamet på Europa Direkt Sydskåne, men även en del i ett större sammanhang med vår verksamhet i Skåne, Sverige och EU.
Vi intervjuar löpande så skicka gärna in CV och personligt brev så fort som möjligt.
Ansök senast: 2026-04-16. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Sjöbo kommun, Europa Direkt Sydskåne
Verksamhetsledare
Lia Sandberg Moustogianni lia.sandberg@sjobo.se 0416-272 31 Jobbnummer
