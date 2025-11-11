Eurofins Radon söker en serviceinriktad kundsupportmedarbetare
2025-11-11
En bra kundupplevelse är en förutsättning för långsiktiga relationer och hög kvalitet i vår service. Eurofins Radon Testing Sweden AB söker nu en ny kollega till en nyinrättad tjänst inom kundsupport. Är du en problemlösare som trivs med kundkontakt och vill vara en del av ett engagerat team? Då kan detta vara rollen för dig!
Vilka är vi?
Kanske känner du inte till oss, men vårt arbete har en direkt påverkan på ditt liv, din hälsa och vår miljö. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du använder - allt för att skapa en säkrare och hälsosammare värld. Som en global ledare inom Testing for Life, med över 64 000 medarbetare världen över, strävar vi efter högsta kvalitet i allt vi gör. Våra kärnvärden - Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet - genomsyrar vårt arbete varje dag.
Eurofins Radon är ett Världsledande laboratorium specialiserat på radonanalyser. Vi producerar, levererar och analyserar radonmätningar med automatiserade tekniker. Som kompetenscenter inom koncernen bistår vi globalt med expertis i radonfrågor. Vår verksamhet genomsyras av kvalitetsmedvetenhet, ständiga förbättringar och ett starkt kundfokus.
Om rollen
Vad kommer du att göra hos oss?
Som kundsupportmedarbetare blir du en nyckelspelare i vårt team och vårt ansikte utåt mot kund. Du kommer att:
Bemanna kundtjänst och hantera inkommande mejl samt telefonsamtal.
Hjälpa och vägleda kunder med frågor kring leveranser, hemsidan, registrering och mätrapporter.
Bidra till att skapa ett professionellt första intryck av vår servicenivå.
Arbeta med kunder från både Sverige och internationellt.
Ha möjlighet att utvecklas inom företaget och ta dig an nya ansvarsområden.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar du till en bättre värld - en meningsfull känsla som skapar engagemang och arbetsglädje. Eurofins värdesätter din kompetens och personliga utveckling, och erbjuder:
Möjlighet att växa inom koncernen.
Deltagande i spännande projekt och förbättringsarbete.
Relocation Bonus för dig som flyttar till tjänsten.
Ett inkluderande och kvalitetsdrivet arbetsklimat.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Mycket god datorvana och erfarenhet av Officepaketet.
Meriterande erfarenhet från kundsupport eller liknande roll.
Goda kunskaper i svenska och engelska, samt viss förståelse för övriga nordiska språk.
Ytterligare språkkunskaper (franska, spanska, tyska) är ett plus.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Serviceminded och kommunikativ.
Självgående och initiativtagande.
Strukturerad och lösningsorienterad.
Ytterligare information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningen ska vara skriven på svenska. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.
Tjänsten är en heltidstjänst på dagtid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Placeringsort: Luleå.
Tillträde och lön: Enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten:
Jonte From, Business Development Manager, Eurofins Radonjonte.from@etn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen:
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurofins National Service Center Sweden AB
(org.nr 556718-1499)
Robertsviksgatan 6A (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Eurofins Radon Testing Sweden AB Jobbnummer
9598760