EU-samordnare till sekretariatet för EU och internationella frågor
2025-12-09
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du erfarenhet av EU-frågor och kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt? Sekretariatet för EU och internationella frågor söker nu en EU-samordnare som vill arbeta med EU-frågor inom Klimat- och näringslivsdepartementets områden mitt i händelsernas centrum.
Arbetsuppgifterna innebär ansvar för samordning av EU-frågor inom Klimat- och näringslivsdepartementet. Du kommer att ingå i en grupp med fyra EU-samordnare som arbetar tätt tillsammans. Denna roll kommer att ha fokus på antingen klimat- och miljöområdet eller energiområdet.
Arbetet innebär bland annat att:
• ta fram och samordna underlag inför olika EU-möten såsom miljörådet, energirådet och Coreper.
• att delta i utvecklingen av EU-frågorna i departementet
• att hantera departementsövergripande beställningar på EU-området
• att planera och genomföra politiska ledningens Europarelaterade resor och möten
• att vara ett stöd till departementets handläggare och den politiska ledningen i EU-frågornas hantering
• att ha ett nära samarbete med övriga EU-samordnare på enheten, med departementets råd och assistent i Bryssel samt andra interna och externa kontakter, i synnerhet riksdagen.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-12-09Bakgrund
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med EU-frågor och kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande för tjänsten är relevant erfarenhet från EU:s institutioner och erfarenhet från EU-representationen i Bryssel eller annan myndighet eller organisation med EU-inriktning. Kunskap om EU frågor som hanteras av klimat- och näringslivsdepartementet, exempelvis EU:s politik inom miljö, klimat eller energi är önskvärt. Kunskap om riksdagsarbetet kopplat till EU-frågor är också meriterande samt relevant erfarenhet från Regeringskansliet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att passa och trivas i denna roll har du en god samarbetsförmåga och trivs med flera kontaktytor. Samtidigt är du stresstålig, strukturerad och självgående. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Annonsen avser en eller flera tjänster och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Carolina Bjuggren Glanville. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
