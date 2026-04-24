EU-samordnare till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Sekretariatet för EU och internationella frågor, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Är du akademiker med god kunskap om EU:s beslutsprocesser och om Regeringskansliet och dess organisation? Som EU-samordnare får du möjligheten att arbeta i händelsernas centrum med omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetsuppgifterna innebär ansvar för samordning av delar av Landsbygds- och infrastrukturdepartementets EU-arbete. Ansvarsområdet omfattar landsbygdsministerns frågor (dvs. jordbruk, skog, fiske och regional utveckling). Utöver kvalitetssäkring och planering av EU-arbetet ingår i arbetsuppgifterna att bidra till att säkerställa samstämmighet i den förda politiken och att stödja departementet och departementsledningen i att få genomslag för svenska positioner. Uppgifterna innebär även att bidra till att planera och genomföra den politiska ledningens EU-relaterade och vid behov andra internationella aktiviteter såsom resor, möten och besök inklusive ministermöten i EU. I tjänsten ingår också att förbereda och följa arbetet i Särskilda jordbrukskommittén.
Tjänsten innebär omfattande samarbete inom departementet, med övriga delar av Regeringskansliet, representationen i Bryssel samt med riksdagens utskottskanslier. Utrikes tjänsteresor är en återkommande del i arbetet och du behöver vara beredd på att ibland arbeta utanför normal kontorstid.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen, exempelvis inom statsvetenskap, ekonomi eller juridik. Du har erfarenhet från arbete med EU-frågor i Regeringskansliet eller från en annan likvärdig myndighet. Du ska ha god kunskap om EU:s beslutsprocesser och om EU:s organisation och arbetssätt samt kunskap om Regeringskansliets organisation.
Vidare ska du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Kunskap i ytterligare EU-språk är meriterande.
Meriterande för rollen är erfarenhet av EU-samordning inom Regeringskansliet samt arbete med EU:s institutioner. Det är även värdefullt med god kunskap om tjänstens ansvarsområden, exempelvis ministerrådet för jordbruk och fiske samt arbetet i den Särskilda jordbrukskommittén. Vi ser också gärna att du har förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation och att du besitter språkkunskaper i ytterligare främmande språk utöver engelska.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd och ha ett flexibelt samt utåtriktat förhållningssätt, med förmåga att skapa kontakter och underhålla goda relationer. Du har en god förmåga att se verksamhetens behov och ta initiativ när så krävs. Rollen förutsätter också att du kan arbeta flexibelt och hantera både tidspress och perioder med hög arbetsbelastning.Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jenny Malmberg, biträdande chef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Lars Arell för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST.
Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
