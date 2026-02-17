EU-handläggare till avdelningen Försvarsteknik
2026-02-17
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
FOI växer och vi behöver utöka vårt stöd till verksamheten. Är du intresserad av ett omväxlande arbete som innebär att stödja verksamheten med beredningar, beslutsunderlag och forskningsansökningar i en forskningsorganisation i framkant inom försvar och säkerhet? Då kan du vara den vi söker. Vi tror på ständig förbättring och att hela tiden förenkla och förtydliga arbetet. Du kommer att vara en viktig kugge i detta.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
I rollen ingår att stödja projektledare i olika faser av bidragsfinansierade projekt. Du gör det genom att medverka och samordna ansökningsarbete avseende avdelningens ansökningar till t.ex. European Defence Fund (EDF). Du stöttar projektledare vid framtagande av ansökan samt i kontakter med forskningsfinansiärer, konsortiekoordinator samt andra partners. När en ansökan beviljats hjälper du projektledaren med administrationen kring uppstart av projektverksamheten och därefter stöttar du projektledaren efter behov av administrativt och ekonomirelaterat stöd i projektet.
Arbetet innefattar all typ av projektadministration, dokumentation samt diarieföring. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt delta vid projektmöten och hålla presentationer. I samband med EU-revisioner kommer du vara kontaktperson mot revisor och stödja med sammanställning av önskad information.
I rollen kommer du även att stödja avdelningsledningen med olika administrativa uppgifter, t.ex. beslutsunderlag. Du kommer också ha kontakt med olika delar av myndigheten, t.ex. juridik, ekonomi, kommunikation m.fl.
Om enheten
Du ingår i kansliet på avdelningen Försvarsteknik. Kansliets personal är en del av avdelningens dagliga verksamhet genom att stödja chefer och ha täta dialoger med projektledare och övriga medarbetare. Kansliet består idag av en avdelningssekreterare, flera enhetsadministratörer, handläggare och avdelningsekonomer. Avdelningen består av knappt 300 medarbetare som arbetar med grundläggande och tillämpad forskning till stöd för svenska totalförsvaret.
Placeringsort är Kista i Stockholm.
Arbetet sker i huvudsak på plats med anledning av verksamhetens art. Läs gärna mer om vad vi gör på avdelningen här: Försvarsteknik - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi ser att du har
en högskoleutbildning inom ett relevant område (t.ex. ekonomi, juridik), alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter avseende bidragsprojekt,
erfarenhet av arbete med externt bidragsfinansierade projekt, t.ex. EU/EDF-projekt,
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift,
förmåga att hantera komplicerade texter,
mycket goda kunskaper i MS Office (specifikt Powerpoint och Word).
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad, har en mycket god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta med kollegor och externa parter .
Meriterande
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med EDF-ansökningar/avtal,
erfarenhet av arbete i en forskningsorganisation,
erfarenhet av arbete inom myndighet eller annan offentlig verksamhet,
språkkunskaper utöver svenska och engelska,
arbetat i en säkerhetsskyddsklassad miljö.
Vad erbjuder vi dig?
FOI är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 21 februari 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Dimitrijevic . Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (SACO) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Ersättning

Enligt öv
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Anna Dimitrijevic +46 08-555 030 00 Jobbnummer
9747119