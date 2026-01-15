EU-controller till Vinnova - bidra till Sveriges innovationskraft i Europa
Vill du arbeta med ekonomisk uppföljning av EU-finansierade projekt och bidra till att stärka Sveriges position inom europeisk forskning och innovation? Vinnova söker nu en erfaren EU-controller till vår ekonomienhet.
Vi erbjuder
Vinnova är en modern myndighet med stort fokus på hållbarhet, både ur ett internt och ett externt perspektiv.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, generös friskvård och ett brett utbud av personalaktiviteter. Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här
Rollbeskrivning
Som EU-controller hos Vinnova får du en nyckelroll i att säkerställa korrekt och effektiv redovisning och rapportering av EU:s partnerskapsprogram och framför allt projekt inom metaller och mineraler. Du arbetar nära projektledare och andra interna funktioner för att följa upp, rapportera och kvalitetssäkra ekonomin i våra EU-finansierade insatser. Ditt arbete kommer huvudsakligen att bestå av:
• Ekonomisk uppföljning och rapportering av EU-projekt enligt gällande regelverk.
• Säkerställa att projektens redovisning följer både EU:s och statens krav.
• Samverka med projektledare, controllers och externa partners.
• Delta i revisioner och granskningar från EU-kommissionen och nationella myndigheter.
• Utveckla och förbättra interna rutiner kopplade till EU-projektens ekonomi.
• Hålla i utbildningar och informationsmöten tillsammans med andra kollegor i EU-projekten vid behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har (krav)
• Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Minst tre års självständig erfarenhet av redovisning och ekonomisk rapportering, särskilt inom projekt med extern finansiering.
• God vana av budgetering och prognosarbete, samt att ge ekonomiskt stöd till projektledare och andra i ledande befattningar.
• Erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till EU-projekt.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är dessutom meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i Unit4 ERP (Agresso).
• God förståelse för statlig ekonomi och redovisning.
• Praktisk erfarenhet av bokslutsarbete och årsbokslut.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som har lätt att samarbeta och kommunicera med olika delar av verksamheten. Du är bra på att göra ekonomiska begrepp begripliga oavsett målgrupp. Som person är du noggrann, strukturerad och självgående. Du har ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet.
Du motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna Nicklas Larsson, som är chef på enheten ekonomi & registratur, via telefon 08-473 3065 eller e-post nicklas.larsson@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2026-01-30. Inför att du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och bisysslor här
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten.
