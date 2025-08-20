EU Financial Compliance Coordinator till Grants Office vid KI
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Nu utökar vi vårt team med fler medarbetare.
Tycker du det låter spännande att jobba med att stödja externfinansierade forskningsprojekt och vill du vara med och skapa service i världsklass för Karolinska Institutets forskare, medarbetare och externa partners? Då är detta rätt jobb för dig!
Grants Office (GO) är en av 6 enheter på avdelningen för Forskningsstöd och Externa Relationer (FER) inom universitetets verksamhetsstöd. Avdelningen omfattar sammantaget omkring 100 anställda och har som övergripande uppdrag att ge strategiskt och operativt stöd till KI:s ledning, fakultetsnämnd, kommittéer och övriga ledningsorgan i frågor som rör forskning, infrastruktur, internationalisering och extern finansiering. Avdelningen ansvarar också för direkt stöd till KIs forskare inom intern/extern finansiering, donationer, företagssamarbeten, etikansökan, kliniska studier, datahantering, forskningsdokumentation, regelefterlevnad för EU- och NIH-projekt samt förvaltning av olika system som hör samman med genomförandet av forskningsprocessen.
GO:s huvudsakliga uppdrag är att stödja KIs forskare och institutioner med information och rådgivning vid externa forskningsbidragsansökningar och pågående forskningsprojekt finansierade av externa forskningsfinansiärer. Enheten har cirka 20 medarbetare och ger stöd i alla delar av projektcykeln; idé, ansökan, förhandling, projekthantering, finansiell rapportering, revision och projektavslut.
Din roll
Som EU Financial Compliance Coordinator kommer du ansvara för och delta i många av GO:s aktiviteter för att stödja KI:s institutioner och forskare som söker och blivit beviljade finansiering för sin forskning. Du kommer ingå som en del i stödprocessen från ansöknings- och kontraktsfas till genomförande och avslut av projekt med kontakter såväl internt som externt med samarbetsparter och finansiärer. Du kommer främst arbeta med frågor kopplat till finansiering ifrån Europeiska Kommissionen.
Exempel på arbetsuppgifter är;
- Stöd och rådgivning kring Europeiska Kommissionens finansiella regelverk i ansökningsstadiet, kontraktsfas och pågående projekt.
- Avtalsgranskning kopplat till finansiell regelefterlevnad
- Projekthantering av EU-projekt koordinerade av KI
- Budgetuppföljning och finansiell rapportering
- Kvalitetssäkring av finansiella rapporter
- Förberedelse och samordning vid granskning och revision samt säkerställa implementering av EU:s rekommendationer på KI.
- Muntlig och skriftlig kommunikation.
Vem är du?
- Du ska ha relevant högskoleexamen eller motsvarande
- Du ska vara bra på att arbeta med siffror och gärna ha erfarenhet av några av de vanligaste personal- och ekonomisystemen (KI använder Primula och Unit 4 Business World)
- Du har tidigare arbetat inom universitet eller statlig myndighet med erfarenhet ifrån kunskapsbaserade organisationer.
- Du har god kunskap om de regelverk som omger statlig förvaltning.
- Du har erfarenhet av internationell projektrapportering, finansiell rapportering och uppföljning av bidrag/anslag inom EU och offentlig verksamhet
- Du har vana att hålla föredrag och genomföra olika typer av utbildningsinsatser.
- Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.
- Du är van användare av hela Officepaketet
- Goda kunskaper inom MSCA projekthantering och revisionsarbete är meriterande, gärna kombinerat med praktisk arbetslivserfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Personen vi söker ska:
- Vara utåtriktad med hög social kompetens och samarbetsförmåga och aktivt vilja bidra till goda relationer med kollegor och kunder.
- Vara serviceinriktad och prestigelös.
- Vara strukturerad, systematisk och noggrann med god prioriteringsförmåga.
- Vara stresstålig och trivas med ett tidvis högt arbetstempo.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
